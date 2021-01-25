Біофарма зібрала 10700 літрів плазми від донорів, що подолали Covid-19. Наша велика вдячність кожному нашому донору! Саме в ці хвилини ми розпочинаємо перше промислове завантаження в 2100 літрів.

Альянс, учасником якого є і Біофарма, завершив набір 500 пацієнтів в 16 країнах для сліпого, рандомізованого клінічного дослідження ефективності гіперімунного імуноглобуліну. Спонсором дослідження виступає Національний інститут алергії та інфекційних хвороб США. Попередні результати очікуються в квітні. Вірю.

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