'Безжалостная эскалация очень рискована': Маск отреагировал на статью NYT о помощи Украине от США в освобождении Крыма

Американский миллиардер, генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на статью NYT о помощи Украине от США в освобождении Крыма. Он заявил, что безжалостная эскалация очень рискованна.

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При этом Маск назвал себя "супер проукраинским". Соответствующий комментарий он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Я супер проукраинский, но безжалостная эскалация очень рискована для Украины и мира", – отметил миллиардер.

Стоит добавить, что The New York Times, ссылаясь на нескольких американских чиновников, написал, что после года полномасштабного вторжения РФ в Украину США наконец-то обнаружили готовность помочь Киеву в борьбе за оккупированный Крым, который Россия использует в качестве базы для нанесения сокрушительных ударов по суше Украины. При этом страхи по эскалации уже почти полностью погасли.

Ранее Маск предложил свой вариант завершения войны и "мирного договора" между Россией и Украиной, чем спровоцировал скандал в сети и разозлил украинцев. В частности, он предложил снова провести голосование на временно оккупированных территориях нашей страны, где россияне устроили псевдореферендумы, после чего объявили о "присоединении" четырех регионов Украины к РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее миллиардер также объяснял свое майское решение отсрочить покупку соцсети Twitter речью президента РФ Владимира Путина на 9 мая. Тогда основатель Tesla беспокоился, что начнется Третья мировая война.

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