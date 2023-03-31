Последние месяцы внимательно наблюдаю за развитием дела Евгения Дыхне.

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Не только потому, что Женя – мой друг, человек высокой культуры, образования, принципов, европейских ценностей и настоящий борец. С этим, видимо, согласится каждый, кто знаком с ним лично.

Это дело очень показательное и симптоматическое.

Далее текст на языке оригинала

Попри здоровий глузд, логіку, аргументи захисту та показання Євгена Дихне та свідків, він отримав безпідставний та абсолютно дикунський вирок - 5 років ув’язнення.

Це вирок для кожного свідомого громадянина, вирок для краіни, якою вона має стати після нашої Перемоги.

Коли в краіні за професіоналізм високого рівня, патріотизм та прибутки для державного підприємства засуджують на 5 років - це не просто проблема. Це катастрофа всієї судової та антикорупційної системи, це катастрофа для суспільства, катастрофа кадрової політики, реформ та майбутньої відбудови.

Я вчергове вшочена. Вчергове, бо схоже, це новий тренд. Ми не знаємо про жодне розслідування актуальних фактів корупціі. Навіть після гучних розслідувань ЗМІ. Жодного. Але натомість ми бачимо очевидні спроби за рахунок гучних справ переслідувань "колишніх", через дивні архівні справи, створити ілюзію боротьби з корупцією. Це не вдається!

Добре пам’ятаю яким був "Бориспіль" ще 10 років назад. Повертатись туди було просто соромно, обкрадали кожну другу валізу. Аеропорт був занедбаним та збитковим, всі все розуміли, але дотували з бюджету. Корупційна діра розміром з найбільші повітряні ворота краіни.

І за це ніхто! публічно! не відповів!

І от під керівництвом Дихне аеропорт "Бориспіль" перетворився на великий європейський хаб із доходами 1.7 мільярдів грн. Кожна подорож стала зручною та безпечною, вилітати з "Борисполя" було задоволенням. Ефективному менеджеру з професійною командою за роки роботи вдалося зламати тотальну корупційну схему та зробити кейс-приклад для всіх держпідприємств краіни. Можливо, щось було не ідеально. Але це було диво, яке сталося на очах у всієї краіни та міжнародних партнерів всього за 5 років. І це очевидний управлінський результат, який відчув на собі кожен украінець.

І от зараз, під час війни, Євгена засудили на 5 років ув’язнення за абсурдним звинуваченням у підписанні угоди про оренду на користь державного підприємства! Без доведення корупції або інших власних мотивів, без доведення більшої вигоди від вигаданого потенційного орендаря…

З такими рішеннями антикорупційного суду ми ризикуємо отримати на державних посадах лише непрофесіоналів, які приходитимуть тихо пересидіти свою каденцію, або, ще гірше, корупціонерів в лозіці "накрасти та втекти".

Системи характеризують не помилки, а реакція на них.

Я звертаюсь до всіх журналістів незалежних ЗМІ та громадських діячів, колег, державних службовців, політиків, бізнес спільнот, до всіх думаючих людей.

Нам просто необхідно створити умови публічності, за яких справедлививий розгляд справи колишнього очільника аеропорту "Бориспіль" Євгена Дихне стане справою честі та гідності!

Всі матеріали судового розгляду Євген виклав у загальний доступ https://nojustice.com.ua/.

Це сміливе рішення людини, якій немає чого приховувати.