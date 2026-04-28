Безопасность важна: ОБСЕ провела тренинг для медийщиков

Украинские медийщики прошли углубленный пятидневный тренинг по физической и цифровой безопасности.

Мероприятие было организовано ОБСЕ в сотрудничестве с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова, Ситуационным центром обеспечения кибербезопасности Службы безопасности Украины, Министерством внутренних дел Украины и Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Эксперты из разных отраслей поделились обзором актуальных рисков, с которыми сталкиваются медиа и предоставили практические навыки, как с ними бороться.

Во время мероприятия рассматривались вопросы защиты персональных устройств от взлома, предостережения по использованию искусственного интеллекта, защиты цифровых ресурсов от нападений, информирования о минной опасности и оказания первой медицинской помощи, безопасности в ситуациях захвата заложников и в чрезвычайных ситуациях.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин сообщил о новых тенденциях угроз для медиа.

''Мы видим, что если раньше надпись ПРЕССА хоть от чего-то спасала, то сейчас, особенно в последние годы, такая надпись на машине – это как будто дополнительный аргумент для атаки. Мы понимаем, что не всех мы можем обеспечить на данный момент защитой от дронов, поэтому наша задача – сделать так, что атаковать медийщиков было бы сложнее всего, – говорит Ярослав Юрчишин.

Обучение было организовано внебюджетной Программой Секретариата ОБСЕ поддержки для Украины при экспертной поддержке Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

''Физические угрозы журналистам или вопросы цифровой безопасности очень актуальны во время войны. Но после ее окончания, после завершения реальных боев, на поле боя, работа журналистов все еще будет опасной. Поскольку страна будет готовиться к выборам, развитию демократии, работники медиа могут снова стать мишенью для нападений, поэтому я надеюсь, что знания, которые вы получите сегодня, помогут вам быть более безопасными сейчас, а также будут актуальными в будущем,'' – сказал координатор проектов ОБСЕ в Украине Петр Мареш.

''Без достоверной информации общества становятся более уязвимыми, а не наоборот. Сохранять точность, независимость и ответственность под давлением непросто. Но именно это придает журналистике ее ценность,'' - сказал Посол Ян Браату, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.