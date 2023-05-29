Безопасность на железной дороге, поддержка перевозчиков и ПДД для детей: Крейденко о реформе транспортной сферы Украины

Несмотря на полномасштабную войну, которую развязали в нашей стране российские агрессоры, Украина продолжает реформировать собственное законодательство для внедрения лучших европейских практик и приближения к стандартам Евросоюза, ведь мы направляемся к финишной прямой наших европейских интеграционных процессов, курс на которые указан в Преамбуле на украинском Конституция.

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Об актуальных законодательных инициативах, в частности, касающихся транспортной сферы, мы поговорили с Заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины Владимиром Крейденко.

Владимир, расскажите, пожалуйста, какие законодательные нововведения стоит ожидать в сфере транспорта от Вас или профильного парламентского Комитета, Заместителем председателя которого Вы являетесь?

В первую очередь, я бы отметил недавнее принятие за основу моего законопроекта № 7651, который предоставляет полномочия Администрации судоходства принимать решение о прекращении судоходства на внутренних водных путях в случае введения военного или чрезвычайного положения в Украине или в отдельных ее местностях, что, к сожалению, является сегодня актуальным. В настоящее время ни один орган в нашем государстве не уполномочен устанавливать законный запрет на осуществление судоходства в местностях, опасных из-за приближения к территориям, на которых ведутся боевые действия или на которых введено чрезвычайное положение. Поэтому я благодарю коллег-нардепов за поддержку моего законопроекта.

Возможно, есть какие-то законодательные инициативы по другим видам транспорта?

Да конечно. Например, мною было зарегистрировано несколько законопроектов (а именно - № 9066 и № 9067), которые должны комплексно решить вопросы безопасности на железнодорожном транспорте, ведь сегодня существует проблема разукомплектования железнодорожной инфраструктуры и вагонов, что ставит под угрозу безопасность движения поездов. По данным операторов рынка около 25-30% парка вагонов ежегодно подвергаются разукомплектованию. Это, в свою очередь, приводит к схождению поездов с рельсов, результатом чего могут быть значительные человеческие жертвы и большие финансовые убытки. Злоумышленники, по большей части, похищают детали тормозной системы вагонов, а также верхнего строения пути и подвижного состава, кабели контактной сети и т.п. Как показывает практика, большинство похищенных элементов инфраструктуры и подвижного состава сдают на металлолом или перепродают в виде запчастей. Законодательные изменения, которые я предложил призваны сделать невозможным прием на лом элементов инфраструктуры железнодорожного транспорта и уничтожение или подделку идентификационных номеров, деталей и других узлов железнодорожного подвижного состава, что в свою очередь будет способствовать улучшению безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Также недавно мною зарегистрирован законопроект № 9145, который должен несколько облегчить жизнь украинским перевозчикам, осуществляющим также и международные перевозки. Сегодня существует практика, при которой такие перевозчики должны проходить обязательный технический контроль транспортных средств, а также – проверку технического осмотра транспортных средств в соответствии с международными договорами Украины (для осуществления международных перевозок). Фактически, эти виды контроля технического состояния транспортных средств дублируют друг друга, а перевозчики вынуждены платить дополнительные средства за прохождение каждого вида контроля. Согласно действующему законодательству, в случае несвоевременного прохождения обязательного технического контроля, подтверждаемого наличием протокола проверки технического состояния транспортного средства, перевозчики несут административную ответственность даже при наличии у них документов, подтверждающих прохождение проверки пригодности к эксплуатации транспортного средства в соответствии с международными договорами Украины.

Мой законопроект направлен на приравнение документов, подтверждающих прохождение проверки пригодности к эксплуатации транспортного средства в соответствии с международными договорами Украины (ЕКМТ или МСТО) к протоколу проверки технического состояния транспортного средства, который подтверждает прохождение обязательного технического контроля транспортного средства. Это снизит финансовое давление на бизнес, ведь отменит необходимость прохождения перевозчиками нескольких одинаковых видов технического контроля транспортного средства. Это особенно важно в условиях военного положения, когда украинский бизнес, как и вся Украина, переживает тяжелые времена. Кроме того, такое уравнение сертификатов ЕКМТ или МСТО к внутриукраинским протоколам проверки технического состояния транспортного средства (ОТК) ускорит евроинтеграционные процессы в транспортной сфере Украины.

Есть ли у вас, например, законопроекты, которые должны повлиять на улучшение безопасности дорожного движения?

Действительно, это достаточно актуальная проблема для Украины, ведь наше государство является одним из лидеров среди европейских стран по удельным показателям аварийности и последствиям ДТП. Так, в среднем в государствах – членах ЕС на 100 тыс. жителей приходится 5% погибших в ДТП, тогда как в Украине такой показатель составляет около 9%.

Ежегодно в Украине фиксируют более 200 тыс. ДТП, в которых погибают более 7 тыс. человек и около 40 тыс. получают травмы. К сожалению, дорожно-транспортный травматизм является одним из основных факторов смертности украинских подростков в возрасте 5-14 лет и молодежи 15-29 лет. Также большой процент среди дорожно-транспортных происшествий в Украине случаются именно по вине детей.

Считаю, что одной из причин таких показателей есть низкий уровень знаний детей о требованиях безопасного поведения на дороге. Поэтому, следует обратить особое внимание на изучении Правил дорожного движения с детства. Одним из выходов из этой проблемы может стать введение в дошкольных и школьных программах обязательного усвоения культуры безопасного поведения на дороге через изучение ПДД, ведь практика свидетельствует, что на сегодняшний день есть несколько учебных часов, которые уделяются для ПДД на уроках по основам безопасности жизнедеятельности, не очень способствуют улучшению статистики по ДТП с участием маленьких украинцев. Изучение правил безопасного поведения должно основываться на той роли, которую дети выполняют в дорожном движении: пешеходы, велосипедисты, пассажиры. В обучении должны быть учтены возрастные особенности детей. Поэтому, учитывая необходимость обеспечения фактического, а не декларативного изучения детьми ПДД, мною подготовлен и зарегистрирован законопроект № 8356 относительно отражения в стандартах образования обязательности приобретения детьми знаний безопасного дорожного движения. Кроме того, предполагается привлечение к изучению ПДД родителей, которые своими установками и собственным положительным примером также должны способствовать качественному усвоению детьми ПДД. Такой подход уже положительно зарекомендовал себя в ряде европейских стран.

Также, для комплексного решения проблемы высокого детского травматизма и смертности в ДТП в Украине, мною зарегистрирован еще один законопроект № 9289, которым определяется дополнительная административная ответственность за неповиновение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед транспортными средствами, если такие правонарушения были совершены с вовлечением несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет.

Следовательно, каждый участник дорожного движения должен соблюдать ПДД, а задачей государства в целом и родителей, в частности, является обеспечение воспитания наших детей сознательными участниками дорожного движения.