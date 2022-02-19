Беженцев из 'Л/ДНР' не могут устроить в РФ и не пускают обратно: люди жалуются, что 'приехали в никуда'. Видео

Беженцы из "Л/ДНР", которых вывезли в Ростовскую область, пожаловались на неразбериху на границе. Люди, которые несколько часов простояли в пробках, рассказали, что не знают, что им делать дальше: места в пунктах временного пребывания уже закончились, ни у кого нет еды и даже возможности сходить в туалет и погреться в помещении.

При этом эвакуированные оккупационными " местными властями" люди не могут связаться со своими родными и вернуться обратно, так как граница области сейчас открыта только на въезд. Об этом пишет российское СМИ Znak.com (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Так, с вечера пятницы, 8 февраля, в поселок Красный Десант Ростовской области приехало около 30 автобусов с беженцами, многие из них – с маленькими детьми. Часть людей добиралась в РФ на своем транспорте.

"Мы приехали в никуда. Не знаем, что дальше делать. На месте будем разбираться, где жить. Если не хватит мест, будем проситься к местным жителям", – рассказали люди из ОРДЛО.

В местных детских лагерях и санаториях, где должны были разместить беженцев, места уже закончились. Теперь их хотят переправить в Ростов, однако у многих водителей при себе почти нет денег, граница закрыта, а кто будет платить за дорогу – неизвестно. В связи с этим автомобилисты начали угрожать протаранить ворота, если местная администрация не решит проблему.

"Ранее "власти" "ДНР" заявляли о том, что границу с Ростовской областью пересекли порядка 10 тысяч человек. Власти Ростовской области говорили, что для приема беженцев все готово, однако объявили режим ЧС", – сказано в сообщении.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин приказал выдать беженцам из ОРДЛО по 10 тысяч рублей. Деньги могут начать выдавать уже сегодня, в то время как сами россияне от этой идеи не в восторге.

Напомним, что эвакуация из ОРДЛО в Россию началась 18 февраля. Желающих выехать оттуда, несмотря на усилия оккупантов по нагнетанию паники, немного. В Донецке продолжают ходить в клубы и рестораны, а в России тем временем люди стали возмущаться, что к ним отправляют жителей ОРДЛО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

19 февраля стало известно, что оккупанты эвакуировали из "Л/ДНР" в Россию уже более 10 тыс. человек. В оккупированных регионах Донецкой и Луганской областей объявили всеобщую мобилизацию мужчин старше 17 лет.