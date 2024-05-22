Без темных уголков, барьеров и советов: МОН и Минцифра показали, как будут выглядеть школы в Украине

В Украине сотни школ нуждаются в восстановлении после войны. Но эти школы будут созданы по качественно новым концепциям, которые показали Министерство образования и науки и Министерство цифровой трансформации. В школы будущего будут заложены безбарьерность, безопасные укрытия, создание просторов для общения детей, современный дизайн и энергоэффективность. Это поможет создать школы, в которых дети научатся доверять себе и миру, с удовольствием будут познавать разные дисциплины в комфортных лабораториях и мастерских, создавать общие проекты в комфортных местах для игры и отдыха, которых сейчас так не хватает нашим школам.

Когда совместно с МОН мы начали работать над стратегией трансформации образования, то поняли: нужно менять не только содержание и смыслы образования, но и трансформировать школьные пространства. Школы должны походить на маленький офис гугл или нетфликс, где рождаются прорывные идеи и мечты. Этот проект – не только о лишении тоталитарного прошлого. Это проект о будущем Украины, к которому мы активно готовимся", – говорит министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Разработка новых проектов реализуется Министерством образования и науки при поддержке компаний Метинвест и ДТЭК. Проекты созданы на базе концепций, разработанных Мариуполем Реборном, в сотрудничестве с исполнительным партнером Big City Lab и Литовской архитектурной ГО Rebuild the Wonderful, по инициативе министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Общественные пространства, построенные по тоталитарной логике, должны от нее избавиться. И прежде всего речь идет о типичных советских школах. Их нужно не восстанавливать, а превращать в комфортную, благоприятную среду для обучения и развития. Именно в этом для нас, как украинского бизнеса, велика идея поддержки проекта по десоветизации школ. Мы искренне надеемся, что первые трансформации школ произойдут и будут вдохновлять изменения других", - говорит директор по коммуникациям SCM Наталья Емченко.

Благодаря безбарьерности учителя, ставшие военными и получившие ранения, смогут вернуться на работу, а дети, пострадавшие от российских ракет, получат доступ к образованию.

В классах, коридорах и мастерских школьники и учителя смогут самостоятельно влиять на пространство: рисовать на стенах, изменять температурные режимы, воздействовать на освещение и переставлять мебель под разные формы обучения.

"Восстановление разрушенных школ не может опираться на разработки полвека. Это должны быть современные, удобные, экологичные, безопасные заведения, которые станут точкой тяготения для каждого школьника. Надеюсь, что развитие городской школьной инфраструктуры станет нашим важным вкладом в улучшение благосостояния граждан", — сообщила Татьяна Петрук, директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест.

Новые школы будут не только об учебе: там дети смогут вздремнуть в комфортных зонах уединения, создавать собственные проекты, выращивать растения во дворе или собирать роботов в мастерских.

Впрочем, самой главной остается безопасность: у новых школ будут качественные укрытия и круговое проектирование без темных уголков. Это создает благоприятное пространство для здоровой коммуникации и устраняет психологические барьеры в общении.

"Дети – это наше будущее. Именно от них зависит, как будет выглядеть свободная и независимая Украина. Поэтому важно предоставить им максимально благоприятные и безопасные условия обучения. Имея 14-летний опыт внедрения образовательных программ на платформе Академии ДТЭК, мы понимаем, насколько важно современное и качественное образование для развития новых поколений профессионалов. Поэтому для нас проект трансформации школ – это ответственная миссия и важный вклад в развитие Украины", – заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.