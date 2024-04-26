Без политиков, но с волонтерами: в Киеве провели 12-й 'Форум добрых дел'

На днях в Киеве состоялся "Форум добрых дел" под названием "Сила партнерства", который стал местом, где встретились волонтеры, благотворители, представители социально-ответственного бизнеса, художники, правозащитники и госслужащие, став бок о бок, чтобы показать силу партнерства.

Именно тема синергии и взаимопомощи стала сквозной для мероприятия, проведенного в символическом месте – Таврическом национальном университете имени Вернадского, который стал центральной площадкой Форума для встречи самых мощных общественных деятелей, художников, активистов, волонтерских организаций, представителей крупного бизнеса и благотворительных фондов.

Торжественное открытие началось с Гимна Украины в исполнении заслуженной артистки Украины Екатерины Коврик. После этого участники почтили минутой молчания павших в борьбе за суверенность Украины, а также тех, чью жизнь унесла война, спровоцирована страной-агрессором Россией.

Председатель правления Института имени Голды Меир, организатор Форума, заместитель председателя Совета волонтеров Киевской области Татьяна Грабан, открывая мероприятие, подчеркнула, что он не о политике, а о тех людях, которые поднялись, чтобы, несмотря ни на что, противостоять агрессору. Стоит отметить, что за годы своего существования Форум всегда оставался аполитичным и на сегодняшний день является едва ли не единственным волонтерским мероприятием в Украине, которое организуется без участия политических сил или представителей власти.

"Мы проводим 12-й "Форум добрых дел" и за это время мы объединили более 3,7 тысячи волонтеров. Только сегодня о своем участии в форуме заявили представители 217 общественных организаций. Наш Форум не о политике. Он о каждом из вас. О людях, которые, несмотря ни на что, делают добрые дела.

В ходе выступления она отметила, что в планах Института есть проведение победного "Бала добрых дел", аналогичного тому, который уже был проведен в 2021 году в Национальном парке "Межигорье". Тогда волонтеров и благотворителей наградили за добрые дела специальным отличием – "Орденом доброго сердца".

Обратился к участникам Форума и председатель наблюдательного совета Института развития гражданского общества имени Голды Меир, соучредитель "ФДС" и бизнесмен Александр Сосис. Он отметил, что во время этой войны украинский народ показал миру такие сплоченность и героизм, которые раньше никто не видел.

"Мы гордимся тем, что большое количество людей, которые были у нас на предыдущих Форумах, показали себя, когда началась полномасштабная война", – сказал он.

Сосис рассказал, что, несмотря на трудные времена, Форум продолжал работать: "он проходил до большой войны и обязательно будет после нашей Победы", оставшись местом, где собираются люди, чтобы делиться своими добрыми делами и вдохновлять других.

С приветственными речами к участникам мероприятия обратились и деятели искусств. В частности, актриса театра и кино, владелица "Ордена доброго сердца", член Национального союза театральных деятелей Украины, президент Международной лиги "Матери и сестры – молодежи Украины", художественная руководительница Героического театра "Память" Галина Яблонская и актер театра и кино, заслуженный артист Украины Вячеслав Довженко. Последний в своей речи вспомнил меткое изречение Марка Твена: "Добро – это то, что услышит глухой и обязательно увидит слепой".

Поздравления участникам Форума прозвучали и от партнеров администрации ТНУ имени Вернадского, которые отметили, что университет привержен идее социального развития и поддержки благотворительных инициатив, направленных на улучшение гражданского общества в поддержку добрых дел.

Форуму удалось стать голосом тех, кто помогает постоянно, не жалеет сил, координирует усилия и становится отдающим добро. От маленьких волонтеров-школьников, хрупких, но очень мужественных женщин-воинов до крупных корпораций и международных благотворительных фондов, каждый вносит свой грандиозный вклад в противостояние российской агрессии, приближая нашу общую Победу.

Во время форума о своей деятельности рассказали:

Ирина Сысоенко – руководитель Центра медико-психологической реабилитации Института медицины труда им. Кундиева НАМНУ, президент ОО "Всеукраинская ассоциация физической медицины, реабилитации и курортологии";

– руководитель Центра медико-психологической реабилитации Института медицины труда им. Кундиева НАМНУ, президент ОО "Всеукраинская ассоциация физической медицины, реабилитации и курортологии"; Андрей Негрич – директор БФ GEM в Украине;

– директор БФ GEM в Украине; Людмила Онофриесе – директор Международного БФ защиты женщин и детей "Шиширалей", основательница центров реабилитации и помощи "Мрия и Победа" (Румыния, Хорватия);

– директор Международного БФ защиты женщин и детей "Шиширалей", основательница центров реабилитации и помощи "Мрия и Победа" (Румыния, Хорватия); Леокадия Герасименко – глава Всеукраинского общественного Союза женщин Украины;

– глава Всеукраинского общественного Союза женщин Украины; Александр Детцель – основатель БФ "Трое в каное";

– основатель БФ "Трое в каное"; Игорь Геращенко – военный волонтер.

Об восстановлении Украины и помощи украинцам рассказали:

Дмитрий Иванов – исполнительный директор "Добробата";

Лиана Хоровицкая – исполнительный директор CORE Response в Украине;

– исполнительный директор CORE Response в Украине; Александр Явтушенко – вице-президент Всемирной организации перемещенных лиц и председатель совета по вопросам ВПЛ при Киевской ОГА, председатель Совета волонтеров Киевской области;

– вице-президент Всемирной организации перемещенных лиц и председатель совета по вопросам ВПЛ при Киевской ОГА, председатель Совета волонтеров Киевской области; Андрей Козленко – исполнительный директор БО "БФ "Израильская медицинская миссия";

– исполнительный директор БО "БФ "Израильская медицинская миссия"; Алексей Юдкевич – соучредитель ОО "Стая", руководитель медицинской миссии на востоке.

Изюминкой Форума стал блок-обсуждение "Женские лица войны", который модерировали политологи Александра Решмедилова и Алексей Якубин.

Во время этого блока выступила первая заместитель председателя Запорожского областного совета Людмила Любим, которая рассказала о вызовах для прифронтовой области и вкладе женщин в борьбу за свободную Украину.

Также своими историями поделились:

Гайде Ризаева – волонтер, представитель ГУР МОУ;

– волонтер, представитель ГУР МОУ; Дзвенислава Сира – руководитель отдела работы с ранеными, медицинская куратор Патронатной службы "Азов";

– руководитель отдела работы с ранеными, медицинская куратор Патронатной службы "Азов"; Любовь Гоголь – капитан центрального управления беспилотных систем Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

– капитан центрального управления беспилотных систем Генерального штаба Вооруженных Сил Украины; Екатерина Корниенко – начальник службы гражданско-военного сотрудничества штаба Командования Сил логистики ВСУ, член координационного совета Женского ветеранского движения, полковник Вооруженных сил Украины;

– начальник службы гражданско-военного сотрудничества штаба Командования Сил логистики ВСУ, член координационного совета Женского ветеранского движения, полковник Вооруженных сил Украины; Екатерина Карпенко – фотограф, основательница социального проекта "Важная".

В ходе Форума также обсудили и общественную роль бизнеса в условиях полномасштабной войны и представили книгу "Несокрушимый бизнес".

Участниками дискуссии стали:

Александр Сосис – бизнесмен, акционер АО "Банк Альянс", соучредитель "Форума добрых дел";

– бизнесмен, акционер АО "Банк Альянс", соучредитель "Форума добрых дел"; Елена Умеренко – глава Департамента социальной ответственности бизнеса "Новой почты";

– глава Департамента социальной ответственности бизнеса "Новой почты"; Иван Степурин – издатель, директор ООО "Издательство "Саммит-Книга", директор БФ "Международный благотворительный фонд "Твоя Доброта", председатель комитета по культуре и туризму Общественного совета при КГГА, член правления Украинской Ассоциации издателей и книгораспространителей;

– издатель, директор ООО "Издательство "Саммит-Книга", директор БФ "Международный благотворительный фонд "Твоя Доброта", председатель комитета по культуре и туризму Общественного совета при КГГА, член правления Украинской Ассоциации издателей и книгораспространителей; Петр Щербина – представитель общества "Отважных".

В завершение Форума состоялся нетворкинг, во время которого участники распределились по сферам своей деятельности и обсудили проблемы с которыми сталкиваются, рассказали о планах на будущее и нашли новых партнеров.

Именно такие активности уже далеко не впервые помогают участникам "Форума добрых дел" формировать новые партнерства, создавать общие проекты, которые поражают и вдохновляют делать больше.

Параллельно с Форумом была проведена выставка "Миражи руин", которая рассказывает об уничтоженных и надломленных войной городах и селах Украины. Автором экспозиции является художник, основатель Института развития гражданского общества имени Голды Меир, глава Израильской медицинской миссии в Украине Альберт-Лейзер Фельдман.

"Форум добрых дел" остается мотивирующим и вдохновляющим мероприятием, символом несгибаемой воли и веры в лучшее будущее, где собираются люди из разных сфер жизни, чтобы поделиться мыслями, идеями, опытом для нахождения оптимальных решений. Каждая история жизни во время войны, освещенная на Форуме, является частью большого национального рассказа, которая будет записана в исторические книги.

Организатором Форума выступил Институт развития гражданского общества имени Голды Меир, который после 24 февраля 2022 года стал в Киеве координационной волонтерской площадкой для каждого, кто может и хочет помогать тем, кто в этом нуждается. Форум был проведен при поддержке АО "Банк Альянс". Главным информационным партнером стал OBOZ.UA.