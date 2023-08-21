Без отца остался маленький сын: в боях за Украину погиб командир боевой машины с Киевщины. Фото

На фронте погиб младший сержант ВСУ Роман Матрущенко с Ирпенской громады Киевщины, который встал на защиту страны с первых дней полномасштабной войны. Жизнь командира боевой машины оборвалась во время штурма вражеских позиций на Донетчине.

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Ему было 29, дома своего отца-защитника не дождался шестилетний сын. О потере сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Роман Олегович Матрущенко 08.12.1993 г. р. был родом из села Козинцы. Учился в Немишаевской школе №2. Окончил музыкальную школу по классу баяна и фортепиано. Давал уроки игры на гитаре. Всегда был душой компании.

С первого же дня полномасштабного российского вторжения, 24 февраля 2022 года, как настоящий мужчина и патриот Роман встал на защиту родной громады, присоединившись к рядам ирпинской теробороны.

С 12 октября его мобилизовали в ВСУ. Службу проходил в Николаеве. Был командиром боевой машины-командиром механизированного отделения механизированного взвода механизированной роты. Воевал на востоке.

Именно там 18 августа 2023 года младший сержант Роман Матрущенко погиб от минометного обстрела во время штурма вражеских позиций. Последний бой Герой принял вблизи с. Клещиевка Бахмутского района Донецкой области.

"Сын 6-ти лет потерял отца. С горем остались родители и бабушка. Роман был единственным сыном в семье. Вечная память Защитнику Украины! Искренние соболезнования родным! Разделяем боль утраты с семьей и побратимами Романа!" – написал мэр Ирпеня.

Слова соболезнования выразили также администрация и весь коллектив Немишаевского профессионального колледжа, где работает отец погибшего воина Олег Николаевич.

"Непоправимое горе... Единственный сын Роман. Надежда и опора семьи. Возвращается на щите... Он не раздумывая встал на защиту украинской земли, родной семьи... и отдал самое дорогое – свою молодую жизнь. Война забирает только лучших – молодых, честных, верных, преданных, смелых, отважных… Светлая память и вечное уважение Герою, отдавшему жизнь за независимость и свободу Украины", – отметили в учебном заведении.

Как сообщал OBOZREVATEL, на войне 12 августа погиб боевой медик Юрий Антонов из Киева, который в мирной жизни был сыроваром. Свой последний бой Герой принял под Ямполем на Донетчине.

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