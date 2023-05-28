'Был стержнем и душой компании': на Луганщине в бою погиб 25-летний Герой со Львовщины

Война с российским агрессором унесла еще одну молодую жизнь – в бою погиб воин ВСУ Петр Бабак с позывным "Барбер". Сердце военнослужащего со Львовщины остановилось на фронте в Луганской области, где он выполнял боевое задание.

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Защитнику Украины было всего 25 лет. О потере сообщил Яворовский городской совет (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"И снова Герой с Яворовщины отходит в ряды Небесного Воинства", – отметили в мэрии.

Там рассказали, что Петр Владимирович Бабак родился и жил в селе Вороблячин. После школы он учился в Новояворовском училище на повара, потому что очень любил готовить, особенно суши.

Парень много времени уделял спорту и путешествиям. Он любил свою семью. А еще был патриотом родной Украины, поэтому во время полномасштабного российского вторжения в 2022 году пошел в ряды ВСУ.

Сильный, отважный и мужественный воин погиб в бою 24 мая в районе села Диброва Луганской области. Петр Бабак выполнял боевую задачу и до конца остался верен военной присяге.

"Барбер" был для нас стержнем и душой компании", – отметили его побратимы.

В Яворивском городском совете выразили искренние соболезнования родным и близким защитника по поводу непоправимой потери.

"Вечная память и царство небесное сыну Украины, который положил свою жизнь, защищая ее территориальную целостность и суверенитет", – отметили в ведомстве.

Информацию о встрече и чине похорон воина ВСУ там пообещали уточнить позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая на Луганщине погиб 30-летний минометчик Василий Грабовский с Тернопольщины. Его жизнь оборвалась в результате российского авиаудара возле Кременной.

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