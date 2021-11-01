Без отца остались двое детей: в больнице умер боец полка 'Азов' с позывным 'Ганьчик'

В пoнедельник, 1 нoября, умер бoец полка "Азов" старший сoлдат Ганькулич Игорь Иванoвич на псевдo "Ганьчик". 38-летний украинский защитник скoнчался в бoльнице из-за oсложнений от внезапнoй бoлезни.

О смерти бoйца сообщили его бoевые сoбратья на странице пoлка "Азов". У Игоря Ганькулича oсталась жена и двoе детей.

Игорь Ганькулич запомнился всем, кто его знал, настоящим патриотом, храбрым воином, честным и ответственным человеком.

"Он был побратимом, который никогда не прятался и брался за либо задачу. Всегда пытался быть полезным. Мы все запомним его, как всегда веселого, простого и откровенного друга", – вспоминают азовцы.

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Собратья бойца выразили искренние соболезнования семье, близким и друзьям "Ганьчика".

Игорь Ганькулич родился в селе Пнев Ивано-Франковской области 11 декабря 1982 года.

На фронте мужчина с начала войны с российскими оккупантами – в 2014 году пошел добровольцем в 5-й батальон территориальной обороны "Прикарпатье".

В рядах полка "Азов" Ганькулич служил с 2016 года – сначала в минометном дивизионе, а затем в минометной батарее 1-го батальона. В составе минометной батареи "Ганьчик" принимал участие во многих военных операциях подразделения, в частности, находился в Марьинке и Красногоровке.

Азовцы опубликовали фото своего побратима "Ганьчика".

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 октября в Запорожье простились со старшим солдатом ВСУ военнослужащим 17-й отдельной танковой бригады Виктором Рачугиным. Он погиб во время обстрела в Луганской области на Донбассе.