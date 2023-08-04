Без отца остались двое детей: на фронте погиб молодой защитник из Ривненской области. Фото

В боях за Украину и мирное небо для своих родных и земляков погиб молодой воин ВСУ Александр Гончар. Жизнь защитника из Ривненской области оборвалась на Харьковщине.

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Ему было всего 30, без отца осталось двое детей. О потере сообщил городской голова Александр Мензул в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Александр Гончар родился в Заболотье. Обучался на слесаря в техническом колледже Национального университета водного хозяйства и природопользования.

В мирной жизни он работал, заботился о семье и воспитывал детей. А в начале марта 2022-го добровольно выбрал защиту Родины и присоединился к рядам ВСУ.

Защитник служил главным сержантом-командиром первого отделения инженерной разведки инженерно-технической роты 68-й отдельной егерской бригады.

Погиб Александр 31 июля во время выполнения боевого задания у села Новоплатоновка Изюмского района Харьковской области.

"Без отца осталось двое детей... Искренние соболезнования семье, друзьям и родным. Вечная память..." – написал мэр.

О дате и времени прощания с Героем землякам пообещали сообщить позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях на Донетчине погиб воин-десантник Степан Криль из Львовской области. Он служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, только недавно женился.

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