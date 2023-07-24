Без отца осталась маленькая дочь: в боях за Украину погиб стрелок из Львовской области. Фото

Стрыйская община Львовской области понесла утрату. На фронте погиб 37-летний житель села Диброва Роман Ляховольский. Защитник во время выполнения боевого задания на Луганском направлении получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

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Трагическую новость сообщили в Стрыйском батальоне ВСУ на Facebook. Их побратим встал на защиту Отечества с первых дней полномасштабной войны, вступив в ряды 65-го батальона 103 бригады ТрО, свой долг выполнял со стрелковым оружием в руках.

"Проживал с семьей в деревне Диброва Стрыйской общины. Погиб от осколочного ранения во время боевого задания в Луганской области. Дома не дождались мама, сестра, жена и маленькая дочь", – написали в некрологе.

Романа запомнят, как мужественного, отважного и заботливого семьянина. Друзья и побратимы выражают соболезнования его родным.

Как сообщал OBOZREVATEL, выполняя боевое задание, погиб молодой защитник с Днепропетровщины Евгений Цаберябый. 28-летний солдат принял свое последнее сражение с оккупантами на Луганщине.

На Запорожском направлении смертельное ранение получил житель Броваров Артем Цыбко. Он встал на защиту Украины добровольцем весной прошлого года, защищал родную землю в рядах 36-й отдельной бригады морской пехоты.

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