Без отца осталась дочь: на Донетчине в боях с РФ погиб пограничник из Прикарпатья

28 июля в ожесточенных боях возле поселка Курдюмовка Донецкой область погиб уроженец Ивано-Франковской области, инспектор Госпогранслужбы Назар Христан. Защитник отправился освобождать родную землю от захватчиков, дома его остались ждать маленькая дочь, супруга и пожилая мать.

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Об этом сообщили в Печенежской общине, в которую входит село Молодятин, откуда родом погибший боец. Трагическое известие опубликовали на Facebook.

"34-летний Назар с женой воспитывали дочь, были счастливы и строили свою жизнь. Всё изменилось с приходом войны. Его боевой путь начался еще до полномасштабного вторжения, сражался с оккупантами во время антитеррористической операции. Молодой человек защищал от врагов не только свою семью, но и всю Украину", – написали в некрологе.

Представители общины выразили соболезнования родным и близким героя, который уже никогда не вернется с войны. Вечная память и слава Назару Христану!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Запорожье погиб молодой воин Дмитрий Остапчук из Винницкой области. Он служил пулеметчиком Калиновской бригады НГУ, воевал и на Донетчине.

"Он заплатил самую дорогую цену за независимость Украины – отдал собственную жизнь. Навсегда только 24… Больно осознавать, что так рано оборвалась молодая жизнь. Сколько хорошего и светлого могло быть у него впереди. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего воина", – написали в эпитафии.

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