Без Киева: названы 5 регионов Украины с наибольшим количеством случаев COVID-19

Наибольшее количество активных больных коронавирусом (COVID-19) в Украине зафиксировано на Днепропетровщине. При этом в рейтинг лидеров по количеству зараженных попали еще четыре области.

Речь идет о Запорожской, Николаевской, Киевской и Черкасской областях. При этом в столице Украины Киеве наблюдается снижение заболеваемости COVID-19.

Согласно данным, которые обнародовал на своей странице в Facebook глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов, в Днепропетровской области за прошедшие сутки зафиксировали 471 новый случай инфицирования коронавирусом.

Кроме того, COVID-19 заболели 456 жителей Запорожской области, 416 – Николаевской, 375 – Киевской, 353 – Черкасской.

В Киеве за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 344 человек.

Напомним: за 8 января в Украине диагностировали 4 846 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране COVID-19 переболели 1 110 015 человек. За сутки выздоровели 7 961 пациент, а погибли 80 человек с COVID-19.

Как сообщалOBOZREVATEL, Украина 19-21 января направит первые образцы для проверки на наличие британского штамма коронавируса.