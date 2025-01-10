Без какой-либо анестезии: как лечение зубов в СССР стало всенародным ужасом

Люди, которым сейчас 40 лет и более, часто испытывают большой ужас перед лечением зубов. И причиной этого страха может стать состояние стоматологии в СССР, услугами которой они успели воспользоваться в прошлом.

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OBOZ.UA рассказывает, что было не так с лечением зубов в Советском Союзе. И почему визит к стоматологу больше походил на добровольные пытки, чем на заботу о своем здоровье.

Бормашины

Устройства для сверления зубов, которые использовали в СССР, наводили на пациентов ужас сразу по нескольким причинам. Во-первых, они издавали ужасные звуки, которые человек слышал еще под дверью кабинета. Все из-за того, что сверло двигалось медленно. По этой же причине работать им приходилось дольше, из-за чего пациент чувствовал гораздо больше боли. Особенно невыносимым было лечение воспаленных каналов.

Анестезия

А как насчет анестезии? В СССР ее использовали очень ограниченно. Считалось, что лечить зубы можно и нужно без обезболивания. Советский человек должен был уметь противостоять трудностям. Новокаин кололи разве что при удалении зубов. С тех пор подход к обезболиванию в стоматологии изменился коренным образом. Теперь его используют при малейшей необходимости, а качество препаратов сильно улучшилось – они не так часто вызывают аллергию и "замораживают" гораздо лучше.

Пломбы

Современные пломбы так точно воспроизводят текстуру и цвет зубной эмали, что отличить запломбированный зуб от здорового можно далеко не всегда. А вот в СССР для пломбирования зубов использовали два типа материалов – цемент и металл. Цемент имел неприятный сероватый цвет и легко крошился. Такая пломба не была долговечной. Металлические пломбы содержали серебро, которое обеспечивало бактерицидный эффект, но вид это имело устрашающий – зуб становился черным и блестел.

Протезы

Не лучше была ситуация и с протезами. Чтобы поставить действительно долговечный искусственный зуб, пациенту приходилось соглашаться на металлическую коронку. По цвету они были серебряными или золотыми, что моментально бросалось в глаза. Особенно если протезировать приходилось передние зубы. Более дешевым вариантом считались пластмассовые протезы. Эстетически они выглядели не так ужасно, как металл, однако из-за мягкости материала были недолговечными – быстро стирались, могли деформироваться. Современные зубные протезы устанавливаются на каркас, который не вызывает потемнения или воспаления десен, а коронку изготавливают из крепких и долговечных циркония или керамики. Эти материалы полностью имитируют вид настоящего зуба.

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