Самый распространённый язык в Украине после украинского и того, которого нет, язык, на котором говорят миллионы наших граждан - в частности, на Харьковщине, Сумщине, Полтавщине, Черкасчине (Черкассы даже называют его столицей), на севере Украины и её юге, в центре, на востоке и реже на западе, язык Тарапуньки, иногда Подеревянского и поначалу Сердючки, а также бывшего губернатора на Дальнем Востоке Украины и её же Дальнем Западе, который до того ещё был представителем президента и в Крыму (Москаль не москаль!), - язык, который никем и нигде не признаётся ни в качестве языка, ни хотя бы в качестве диалекта, - так, какое-то непонятное наречие-говор (при том, что только в Украине его носителей в 100 с лишним раз больше, чем, к примеру, русинского языка во всём мире), язык, который мне и назвать здесь как-то неудобно (если говорить на этом языке - "невдобно"), - я о нём.

Почему-то дикарские кальки типа "так що" вместо "тож", "так як" вместо "бо", "кожну середу" вместо "щосереди" (или ну хотя бы уже "кожної середи"), "по всім правилам" вместо "за всіма правилами" (или ну хотя бы уже "по всіх правилах"), "по власному бажанню" вместо "з власного бажання" (или "за власним бажанням"), "і так далі" вместо "тощо", "чотири літра" вместо "чотири літри" - это всё считают украинским языком, хотя и не очень грамотным,

однако же симпатичные-элегантные "вспіла", "какось льохше", "повістка дня", "желудочний сік", "друге діло", "командировочні", "уговорювати" - это всё, по общему мнению, вообще не язык…