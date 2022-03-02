Белецкий заявил о готовности защитить Киев

Киевское подразделение территориальной обороны "Азов" - это боевое подразделение, которое готовится к решающему бою. Об этом сообщил в собственном телеграмм-канале лидер Азовского Движения Андрей Билецкий.

В обращении к собратьям он подчеркнул, что армия и терроборона держатся героически. Куча городов в окружении, но ни один большой - не взят. "Ваши собратья сейчас из ваших же подразделений работают – именно сейчас, в эту секунду – на линии и за линией. Вы превращаетесь из кучи людей в боевое подразделение, так легкопехотное, но реальное подразделение. У вас появляются специализированные подразделения – противотанкисты, минометчики и так далее", – сказал Андрей Белецкий.

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Белецкий призвал бойцов каждую минуту, которая у них остается благодаря армии и удерживающим врага на подступах к Киеву азовцам потратить на боевую подготовку.

"Работайте, работайте и еще раз работайте. Через несколько дней вам придется все, что вы наработали, выложить в бою, который решит судьбу Украины", сказал – сказал он.

Вчера воины полка "Азов" достойно встретили кадыровцев в степях Донбасса и превратили "распиаренных псов" в мясо. Подразделение "Азов" Харьков держит оборону города, который российские оккупанты постоянно бомбят уже вторые сутки.