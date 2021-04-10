Белецкий провел военную подготовку на Киевщине

Однодневная военная подготовка на базе в с.Бузова на Киевщине прошла сегодня по инициативе лидера Нацкорпуса Андрея Белецкого.

В тренинге приняли участие около 300 участников, большинство из которых – ветераны российско-украинской войны, а также члены патриотических организаций, владельцы оружия и другие неравнодушные граждане. Для них инструктора – ветераны полка "Азов" – провели занятия по тактике, огневой подготовки и тактической медицины.

Андрей Белецкий провел военную подготовку в Киевской области

"Первый раз с 2015 года, со времен Дебальцевской операции мы видим такое напряжение на украинских границах, такие силы России со стороны Донецка, со стороны границы Сумской и Харьковской областей. Сейчас вопрос территориальной обороны чрезвычайно актуален. Плохо, что его решают добровольцы, а не на государственном уровне", – сказал во время выступления перед участниками подготовки лидер Национального Корпуса Андрей Белецкий.

Андрей Белецкий провел военную подготовку в Киевской области

Также перед собравшимися выступил экс-заместитель главы СНБО генерал Сергей Кривонос с презентацией своей концепции теробороны.

"Только если на каждом перекрестке, в каждой школе, в каждом населенном пункте и около него будут находиться местные люди, которые прекрасно знают свою территорию, друг друга, они обучены, мотивированы, проверенные и вооруженные, они не допустят того беспредела, который попытаются устроить группы спецназа Российской Федерации. Вот для чего нужна территориальная оборона", – сказал Кривонос.

Также, на военной подготовке представители Нацкорпуса анонсировали подобные мероприятия по всей стране.