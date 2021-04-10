Одноденний військовий вишкіл на базі у с. Бузова, що на Київщині пройшов сьогодні за ініціативи лідера Нацкорпусу Андрія Білецького.

У вишколі взяло участь близько 300 учасників, більшість з яких – ветерани російсько-української війни, а також члени патріотичних організацій, власники зброї та інші небайдужі громадяни. Для них інструктори – ветерани полку "Азов" – провели заняття з тактики, вогневої підготовки і тактичної медицини.

Андрій Білецький провів військовий вишкіл на Київщині

"Уперше з 2015 року, з часів Дебальцівської операції ми бачимо таку напругу на українських кордонах, такі сили Росії з боку Донецька, з боку кордону Сумської, Харківської областей. Зараз питання територіальної оборони надзвичайно актуальне. Погано, що воно вирішується добровольцями, а не на державному рівні", – сказав під час виступу перед учасниками вишколу лідер Національного Корпусу Андрій Білецький.

Андрій Білецький провів військовий вишкіл на Київщині

Також перед присутніми виступив ексзаступник голови РНБО генерал Сергій Кривонос із презентацією своєї концепції тероборони.

"Тільки якщо на кожному перехресті, у кожній школі, в кожному населеному пункті та біля нього будуть перебувати місцеві люди, які чудово знають свою територію, одне одного, вони навчені, мотивовані, перевірені та озброєні й вони не допустять того безпрєдєлу, який намагатимуться вчинити групи спецпризаченців Російської Федерації. Ось для чого потрібна територіальна оборона", – сказав Кривонос.

Також, на вишколі представники Нацкорпусу анонсували подібні заходи по всій країні.