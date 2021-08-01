Беларусский пропагандист обозвал Тихановскую 'третьим полом' и 'мразью'. Видео

Скандальный белорусский телеведущий Григорий Азаренок в прямом эфире назвал лидера оппозиции Светлану Тихановскую "жалким чучелом" и "мразью". Также он обозвал ее "третьим полом" из-за "толерастии".

Соответствующее видео опубликовали на странице в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Азаренок сообщил, что наблюдал за Тихановской еще до начала массовых протестов.

Как заявил телеведущий, лидер оппозиции стала "третьим полом" из-за "толерастии", поэтому, по его словам, она является "смешным ничтожеством".

"Я видел тебя, жалкое чучело, в Минске на митингах. Тогда ты была всего лишь смешным ничтожеством. Но надо отдать должное, ты растешь, ты стала самой настоящей мразью", – сказал Азаренок в прямом эфире.

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Кроме того, он вспомнил, как Тихановская "просила западных политиков не выделять Беларуси деньги на борьбу с COVID-19". Также ведущий вспомнил заявление политика о том, что она якобы была вынуждена покинуть Беларусь из-за угроз.

"Не стыдно, чучело? Ты жива осталась только благодаря белорусским спецслужбам", – добавил Азаренок.

К слову, ранее Григорий Азаренок раскритиковал победителей музыкального конкурса Евровидение 2021 – итальянскую рок-группу Maneskin. Журналист назвал музыкантов "извращенцами" и "голубыми дегенератами".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси якобы готовилось покушение на сотрудника государственного пропагандистского телеканала СТВ Григория Азаренка, которому злоумышленники хотели "показательно" отрезать язык. Утверждается, что для нападения хотели использовать оружие, завезенное из Украины.