"Бегите в Махачкалу": оккупантам в Ялте передали "приветы" от Украины. Фото

Во временно оккупированном Крыму снова устроили акцию гражданского сопротивления. Новые желтые ленточки появились в украинской Ялте, в которую скоро вернется и сине-желтый флаг.

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Фотографиями, сделанными украинскими патриотами на полуострове, поделился Telegram-канал движения "Жовта стрічка". Автор поста посоветовал российским захватчикам и им пособникам "собирать манатки и бежать в Улан-Уде, Махачкалу или Владивосток".

По информации Telegram-канала, в Ялте несогласные с российской оккупацией распространили уже более 200 лент.

"Теперь обращаемся к каждому из наших активистов, к каждому сопротивляющемуся на временно оккупированной территории Украины. Пожалуйста, не останавливайтесь! Сейчас наше время, сейчас мы можем победить р*шистов. Только вместе, объединившись мы сможем сделать все!" – заявили представители движения.

Они высказали уверенность в том, что россияне покинут полуостров и Крым будет свободным.

Как писал OBOZREVATEL:

– Начальник ГУР МО Кирилл Буданов говорил о возможном сценарии, когда заявлял, что наши военные зайдут в Крым весной 2023 года. Происходят коррективы наших планов, однако в конце концов Украина освободит полуостров от российских захватчиков, уверен сотрудник разведки Андрей Юсов.

– В Центре национального сопротивления заявили, что оккупанты готовятся к бегству с севера Крыма. Они разослали распоряжение незаконным "администрациям" на территориях, граничащих с материковой частью Украины, подготовиться к "эвакуации" вглубь полуострова или на территорию РФ. В первую очередь будут вывозить представителей тех самых "администраций" и их семьи, а также технику и документацию.

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