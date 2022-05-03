Депутати і посадовці місцевої влади - майстри міжнародного класу із корупції та розкрадання землі й бюджету взялися нині будувати НОВИЙ, УКРАЇНСЬКИЙ СВІТ у своїх містах та містечках шляхом перейменування вулиць, площ і всього на світі.

Оскільки рівень знань національної та місцевої історії владцями, м‘яко кажучи посередній, то нині рівень ДЕБІЛІЗМУ та ОХЛОКРАТІЇ при ухваленні рішень щодо перейменувань сягає максимальної позначки.

Під ніж цих телепнів з історії потрапили діячі княжої України-Руси, творці української ідеї 19 століття, знані письменники-шістдесятники й митці 20 століття без яких неможливо уявити новітню українську культуру…

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Українські герої часів 2 світової війни, які звільнили нашу країну, всі держави Центральної Європи та сумновідомі концтабори від нацизму Гітлера - теж на смітник історії?! Це так ви допомогаєте Путіну, який твердить, що Росія перемогла б Гітлера без українців?!

Мовчу й про іншу крайність, коли деякі, страшно прозахідні ректори, вимагають головні площі Києва назвати іменами Байдена і Джонсона?!

ЗУПИНІТЬСЯ!

Як правильно творити УКРАЇНСЬКИЙ СВІТ в наших містах та селах:

- назви вулиць, площ і станцій метро повинні охоплювати ВЕСЬ ІСТОРИЧНИЙ період УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ, щонайменше з періоду княжої України-Руси;

- головними аргументами в перейменуванні має бути органічна прив‘язка до МІСЦЕВОЇ топоніміки та історії.

Тому часами ПОВЕРНЕННЯ історичної назви переконливіше, аніж вибір нової.

- персоніфікація назв повинна стосуватися лише ВИЗНАЧНИХ особистостей УКРАЇНИ й звісно не стосуватися ДІЮЧИХ політиків та діячів культури. Спроба ж увічнити нинішніх керівних інших держав - це "патріотичне малоросіянство"!

Тепер щодо оптимального механізму перейменування:

- пропозиції та аргументи повинні готувати краєзнавці, історики, етнографи…

- варіанти щодо нових назв повинні пройти громадське обговорення;

- остаточний варіант назв після обговорення визначають фахові комісії при органах місцевого самоврядування;

- затверджують рішення місцеві ради.

Отож, боремося за УКРАЇНСЬКИЙ СВІТ із РОЗУМОМ!

Не забуваємо, що біда України, коли при владі - КОРУПЦІОНЕРИ, але трагедія - коли там НЕВІГЛАСИ!

П.С. Нагадаю, що команда РІДНОЇ КРАЇНИ під час реалізації проекту "7 ЧУДЕС УКРАЇНИ" залучалася до проектів повернення історичних назв у десятках міст та сіл України!

П.С.П.С. Варто також не уподібнюватися партії російських більшовиків, а потім радянських комуністів, які головним рядками свого державного гімну до 1944 року взяли слова Ежена Потьє адаптовані одеситом Аркадієм Коцом:

"Весь мир насилья мы разрушим

До основанья, а затем

Мы наш, мы новый мир построим -

Кто был ничем, тот станет всем".