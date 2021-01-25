Базовый иммунитет к COVID-19 будет работать при любых мутациях, – медик

Несмотря на мутации коронавируса, вакцина от COVID-19 или перенесенное заболевание будет обеспечивать базовый иммунитет.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала врач-вирусолог Алла Мироненко. "В любом случае базовый иммунитет, который формирует вакцина или переносение болезни, будет способствовать тому, что человек больше или не заболеет, или заболеет малосимптомно", – сказала она.

"Компания Pfizer заявила, что эти мутации не влияют на эффективность вакцины. Возможно, у других просто еще не было времени проверить это, влияют или нет", – отметила она.

По словам медика, мутации – нормальный процесс для любого вируса, но коронавирус оказался в благоприятных для этого условиях.

"Все вирусы подвержены мутациям, одни больше, другие меньше. Вирус гриппа более подвержен мутациям, так как имеет фрагментарный геном. Коронавирус имеет не фрагментарный геном, но, поскольку болеет очень большое количество людей, условия для селекции и изменчивости вируса благоприятны", – объяснила врач.

Как писал OBOZREVATEL, ученые из Университета Монаша в Австралии пришли к выводу, что у вакцинированных от коронавируса и тех, кто переболел COVID-19, может формироваться длительный клеточный иммунитет – до 8 месяцев. Ученые допускают, что этот срок может быть больше.