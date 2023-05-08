Побачивши новину про підрив Захара Прилєпіна, я одразу згадав одне з його інтерв’ю, які він так любив роздавати "все эти 8 лет". З кокетливою посмішкою людожера, Захарка розказував "масковскай интеллигенции", як багато українців він вбив. Більше за всіх. "То что мы творили на Донбассе – это полный галимый беспредел", – заявляв він.

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А після цього чомусь трохи нервово розповідав, що сам збирається жити дуже довго. Тому Прилєпін – це не письменник чи "російський політик". Прилєпін – це військовий злочинець. Легітимна ціль для нашої спецслужби.

А те, що за підривом машини Прилєпіна стоїть СБУ, знаю одразу з декількох джерел. І хоча в самій Службі не підтвердили, і не спростували, що саме вони підірвали російського покидька, однак тональність коментаря особливих сумнівів не залишає: "Як зазначав очільник СБУ Василь Малюк, для росіян, які принесли на нашу землю війну, загибель людей та насилля, бавовна палала, палає і буде палати. Про те, хто стоїть за тим чи іншим випадком – зможемо говорити уже після нашої перемоги".

Росіяни, після "катапультування" Прилєпіна, одразу почали кричати про терористичний акт. Однак, тут я можу їм порекомендувати почитати історію ізраїльського "Мосаду", за зразком якого діє наша спецслужба після того, як її очолив Малюк. Підрив Прилєпіна та інших свідчить про існування "бавовняного" списку СБУ. І він не перший і не останній в цьому довгому списку. А підрив – ще один сигнал усім російським терористам та ідеологам знищення українців.

І треба сказати, що російські пропагандисти цей сигнал почули і після підриву Захарки у них почалась справжня істерика. Один з них написав прощальний пост, де назвав себе "смертником" і заявив, що Україна дія так, як свого часу Ізраїль та Ірландія. І вже не так важливо загнеться Прилєпін в лікарні чи залишиться в інвалідному візку. Головне, кожен бажаючий знищити Україну ще чіткіше зрозумів, що за злочини проти нашої держави обов’язково буде покарання. Навіть якщо ти оголосиш, що пішов на фронт, а сам сховаєшся в лісах за тисячі кілометрів від нього, як це зробив "героїчний Захар". Тебе знайдуть і покарають.

Якщо твоя мета – знищити Україну, то значить ти смертник з "бавовняного списку" СБУ.