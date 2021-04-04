"Батьківщина" будет добиваться от власти выполнения требований врачей и защиты пациентов

"Батьківщина" совместно с врачами сформировала пакет предложений, необходимых для наведения порядка в системе здравоохранения и эффективной борьбы с пандемией, выполнение которых будет требовать от руководителей государства, правительства и Минздрава. Исправлять ошибки нужно как можно быстрее.

Об этом заявила председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко во время пресс-конференции по результатам рабочей поездки в Днепропетровскую область, передает сайт партии.

Юлия Тимошенко побывала в больницах Днепропетровской области Батьківщина

"В парламенте нам отчитываются о победных реляциях, а на самом деле в медицине ситуация чрезвычайно сложная. Мы посетили уже 5 областей, пообщались с медиками, получили от них информацию. Здесь вопрос не о том, что кого-то пролечили плохо, а кого-то хорошо – медики выкладываются по полной. Проблема в том, что сейчас очень неграмотно построена система управления сферой здравоохранения. Медицинскую отрасль нужно поднять на самый высокий уровень, а для этого должно вмешаться государство", – считает политик.

Юлия Тимошенко побывала в больницах Днепропетровской области Батьківщина

Среди наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются врачи и больные коронавирусом, по словам Юлии Тимошенко, это недоступность бесплатного тестирования, отсутствие надбавок семейным врачам, статические протоколы лечения ковида, по которым люди для эффективного лечения должны приобретать лекарства за свой счет, а больные, которые лечатся амбулаторно, вообще лишены любой бесплатной помощи.

Юлия Тимошенко побывала в больницах Днепропетровской области Батьківщина

"Медицинские работники, которые лечат тяжелых больных ковидом, такие как анестезиолог, рентгенолог, получают заработную плату 5-6 тысяч гривен на руки. Это надругательство над профессией врача! Мы все читали декларацию руководителя "Нафтогаза", у которого официальная зарплата 24 миллионы гривен в месяц. Одна его зарплата покрывает годовой дефицит Новомосковской центральной районной больницы. Такого не может быть. Такие большие дисбалансы оставят Украину без полноценной здравоохранения. Я буду об этом серьезно говорить с высшим руководством государства", – заверила лидер "Батьківщини".

Она пообещала, что будет инициировать решение проблем, с которыми к ней обратились медицинские работники больниц Днипровщины, как можно быстрее.

Юлия Тимошенко побывала в больницах Днепропетровской области Батьківщина

"Однако это все латание дыр. Без существенного изменения системы не обойтись, поэтому переход на страховую медицину – это вопрос №1. Мы подготовили системный глубокий законопроект, собрали в нем лучший мировой опыт и хотим добиться внедрения страховой медицины в Украине. Это нам даст в 4 раза больше финансирования, а это значит, что мы решим 80% проблем отрасли. Наша система заключается в том, что софинансировать медицинскую страховку будут центральный бюджет, местные бюджеты, обязательно работодатель, немножечко – сам человек. Это лучшая модель, которая покроет все – функционирования медицинской отрасли и лечение", – заверила лидер "Батьківщини".

Обсуждая с журналистами области ситуацию в стране, Юлия Тимошенко отметила, что сейчас есть два варианта политического поведения – пойти в радикальную оппозицию и критиковать власть, но "от этого не станет легче людям", или объединяться ради эффективных действий и изменений.

"Наша команда за то, чтобы собрать сильных профи и в корне изменить курс государства. Мы на каждое направление жизни страны даем лаконичные, четкие и очень действенные предложения. Если их воплощать в жизнь, то получим результат не через три года, а уже сейчас", – убеждена Юлия Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению Юлии Тимошенко, вывести из кризиса отрасль здравоохранения в период пандемии способна только страховая медицина.