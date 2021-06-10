Горсовет на Харьковщине отказался называть улицу в честь погибших на Донбассе Героев, потому что "войны с Россией нет"

Городской совет Барвенково (Харьковская область) отказался от переименования улицы Московской в честь жителей города, которые погибли в АТО. В официальном ответе заявляется, что Герои якобы "не внесли весомого вклада" в независимость Украины.

Об этом в среду, 9 июня, сообщил в Facebook активист Дмитрий Браславский. Он рассказал, что жители города обратились к чиновникам, чтобы дать другое название улице Московской – в честь одного из трех уроженцев населенного пункта, которые были убиты на Донбассе. Улица могла бы носить название в честь:

Сергея Кобицкого, который погиб в 2014 году;

Юрия Линивенко, павшего в 2015 году

Евгения Солодовника, погибшего в 2014 году.

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Барвенковский городской совет ответил отказом, который подписал подписал мэр Александр Бало. Он ссылается на статью 3 закона о присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен физических лиц.

Как заявили в Барвенковском городском совете, это можно сделать, чтобы увековечить память людей, которые:

внесли весомый вклад в борьбу за независимость, развитие украинского государства, поддержание международного мира и безопасности, укрепление международного авторитета Украины;

совершили героический поступок, подвиг во имя Родины;

внесли значительный личный вклад в развитие науки, образования, культуры и других сфер общественной жизни.

Чиновники считают, что переименовать улицу невозможно, поскольку это не соответствует положениям закона, а Украина официально не объявила войны с Российской Федерацией.

"Внесенные вами предложения о переименовании улицы Московской в ​​честь одного из уроженцев города как участника российско-украинской войны не подлежат рассмотрению из-за несоответствия статьи 3 закона и с учетом того факта, что объявление состояния войны с РФ в порядке, определенном Конституцией, Верховной Радой не осуществлялось", – сказано в ответе городского совета.

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