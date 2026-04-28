Банк 'Пивденный' направил 250 тыс. грн на спортивную реабилитацию ветеранов в Одессе

Банк "Пивденный" выделил 250 тысяч гривен на поддержку спортивной реабилитации ветеранов в рамках развития центра Superhumans в Одессе. Передача благотворительной помощи состоялась 26 апреля во время III SEASIDE MARATHON ODESA, где банк выступил официальным партнером дистанции "Путь Ветерана".

Речь идет о поддержке направления, которое помогает ветеранам возвращаться к активной жизни через физическую активность, командное взаимодействие и привлечение к сообществу. Такие инициативы являются частью более широкого процесса реинтеграции после службы и адаптации к гражданской жизни.

Поддержка ветеранских спортивных инициатив является для банка системной. Осенью прошлого года "Пивденный" уже участвовал в проведении благотворительного полумарафона, где выступил партнером дистанций "Путь Ветерана" и "Заезд на креслах колесных". Тогда участие в забеге приняли около 50 ветеранов и защитников. В этом году количество ветеранов возросло до 75.

"Мы поддерживаем решения, которые дают возможность ветеранам не выпадать из активной жизни, а наоборот – находить в ней новую опору. Для бизнеса, который работает в Украине, это не вопрос имиджа, а вопрос ответственности – инвестировать в среду и людей, вместе с которыми ты строишь будущее", – говорит Елена Франко, начальник управления продаж и премиального бизнеса банка "Пивденный".

Поддержка ветеранов является одним из ключевых направлений корпоративной социальной ответственности банка. После возвращения с войны люди сталкиваются не только с физическими, но и социальными вызовами, поэтому важно создавать возможности для их участия в жизни общества, восстановления привычных ролей и внутреннего равновесия.

Партнерство дистанции "Путь Ветерана" в рамках марафона стало продолжением системной работы банка в этом направлении и способом поддержать развитие безбарьерной среды в Одессе.

Superhumans – сеть центров протезирования, реабилитации и психологической поддержки для пострадавших от войны. В Украине уже работают центры во Львовской области и Днепре, открытие центра в Одессе – следующий шаг в расширении доступа к помощи.

Банк "Пивденный" – один из лидеров финансового рынка Украины, уже более 30 лет является надежным финансовым партнером для среднего и крупного корпоративного бизнеса, а также частных клиентов. "Пивденный" входит в тройку крупнейших банков с частным украинским капиталом по размеру активов. По определению Национального банка Украины, "Пивденный" семь лет подряд входит в категорию системно важных банков.