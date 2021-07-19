Банк 'Кредит Днепр' вышел на рынок ипотечного кредитования

Банк "Кредит Днепр", принадлежащий известному украинскому бизнесмену из ТОР-10 Forbes Ukraine Александру Ярославскому, вышел на рынок ипотечного кредитования, запустив собственную программу для покупки жилья в кредит на вторичном рынке Киева и Днепра.

Об этом сообщила пресс-служба банка. Максимальная сумма такого кредита – до 10 млн грн., а предельный срок ипотечного займа – до 20 лет. Кредит на покупку жилья доступен всем физическим лицам и физическим лицам – предпринимателям в возрасте от 22 до 70 лет. При наличии дополнительного залога ипотеку у Банка "Кредит Днепр" можно взять без первоначального взноса.

"Это только первый шаг в развитии данного направления — в ближайшее время клиенты смогут оформить у нас кредиты на покупку жилья и на первичном рынке. Мы активно проводим переговоры с застройщиками по совместным программам кредитования, и наши двери открыты для новых партнеров – застройщиков Украины", — прокомментировал старт ипотечных программ Тарас Горкун, заместитель председателя правления Банка "Кредит Днепр", добавив, что переговоры с застройщиками ведет лично он.

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Процентная ставка в первый год выплаты ипотечного кредита в Банке "Кредит Днепр" составит 12,99%, а со второго года — плавающая ставка, которая зависит от публикуемого ежедневно Национальным банком украинского индекса депозитных ставок (UIRD).

Детальные условия ипотечной программы размещены на сайте.

Банк "Кредит Днепр" — украинский коммерческий банк, который принадлежит известному украинскому бизнесмену из TOP-10 Forbes Ukraine Александру Ярославскому, владельцу группы DCH, объединяющей активы в сфере финансов, промышленности, транспорта, строительства, девелопмента, ритейла и др. Банк входит в ТОП-20 финансовых учреждений Украины по размеру валовых активов и в соответствии с классификацией Национального банка Украины находится в группе банков с частным капиталом.