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"Байрактары" работают: ВМС Украины показали на видео уничтожение танка оккупантов
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Появились новые кадры уничтожения военной техники российских оккупантов в Украине при помощи беспилотника Bayraktar. Предположительно, речь идет о танке.
Соответствующее видео опубликовали Военно-морские силы ВСУ на своей странице у Facebook. "У ВМС тоже есть чем вас порадовать", – сказано в сообщении (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
На видео также наложена песня о беспилотниках Bayraktar, которая с начала полномасштабного вторжения России стала в Украине народной.
Как сообщал OBOZREVATEL, предварительно стоимость уничтоженной в Украине техники оккупантов превышает 6,5 миллиардов долларов.
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