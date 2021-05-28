Отношение руководства СССР и современной РФ к человеческому ресурсу, называемому советский гражданин или, вот, сегодня — гражданин РФ, ну, или еще обширнее — русский, всегда было неизменно. О нем красиво и емко сказал мясник Жуков — "Солдат не жалеть, бабы еще нарожают".

Люди, как ресурс, мясо, бросаемое куда угодно по первому требованию партии. Если взять статистику погибших в СССР от тоталитарного прессинга, от расстрелов, доносов, то волосы на голове стоят дыбом, так как счет уничтоженных советских граждан идет десятками миллионов. Напомню, в СССР не было фашистов, там жили все советские люди. СССР оберегал советских людей от мирового зла, капитализма и буржуинов проклятых. Поэтому в СССР советские люди убивали советских людей. Как сейчас в ОРДЛО. Там же больше нет бандеровцев и фашистов, в ОРДЛО живут "народы Донбасса", то есть свои. Поэтому там свои убивают свои.

Свои в СССР писали доносы на своих, советских граждан, русские убивали русских, а еще русские убивали евреев, таджиков, украинцев, грузин, белорусов. Хотя, справедливости ради, нужно сказать, что среди русских советских, убивающих русских и советских, все же были и евреи, убивающие евреев, и грузины, убивающие грузин, и украинцы, убивающие украинцев. СССР стирал национальности, оставляя лишь одну "советский человек", убивал мораль и совесть, оставляя только инстинкту "ты или тебя".

Советские люди гибли в СССР миллионами. Просто об это не говорили и не писали. Я жила в Свердловске, Луганская область — шахтерский город. Так вот, я еще помню завывания шахтных сирен, когда в шахте случался обвал. А обвал в шахте, это трупы. Редко 1-2, больше — до 10-ка. Ведь разработка пластов и добыча велись "стахановскими методами" по традиционному русскому "авось пронесет" с жутким, дичайшим нарушением правил техники безопасности. Так работали все предприятия СССР.

И в газетах, на радио и по телевидению никогда не говорили ни об эпидемиях, накрывающих города СССР, ни о смертности от болезней, ни об опасности вирусов и болезней, ни о травматизме и гибели на предприятиях. Нарушались правила складирования опасных отходов (деньги разворовывались тоже по-стахановски), нарушались ГОСТы, правила техники безопасности, все стройки СССР имели "авось", от плотин до высоток.

Кстати, те, кто ностальгируют об СССР, поддерживают линию замалчивания, мотивируя "меньше знали — крепче спали". Нет, ну, правда, а зачем знать, что в Одессе от дизентерии умерло несколько тысяч людей. Советский человек так привыкал к смерти, что просто удивленно сдвигал плечи — все умирают, все болеют, зачем мне это читать?!

Например, в Свердловске целый квартал построили на болоте, которое не осушали, а просто спустили ниже, не заморачиваясь поиском источника обводненности. Результат настиг город вот сейчас, когда в городе "освободители" затопили 4 шахты. Квартал начал "тонуть". В подвалах вода, на асфальте вода, в гаражах вода, вода и болото возвращают себе законное место.

СССР убивал. Массово. Все на комсомольские стройки века — орал советский матюгальник в каждой кухне утром, в обед и вечером — ты же сильный и мужественный, а не то, что слюнтявые интеллигенты, поэтому тебе на БАМ, на Целину, в шахты, к мартену, ведь все уважение в СССР тебе, труженик. О том, что на целине нет воды, жуткая антисанитария и туалет с лопухом в степи среди тарантулов, советский человек узнавал по прибытию, заменяя умерших от дизентерии своим телом. И, что самое важное, советский человек вот это все воспринимал, как должное. Ведь он никогда не видел ни туалетной бумаги, ни душа, ни цивилизации. Рабство. Узаконенное рабство.

Я уже молчу про то, как убивали заключенных та этих самых стройках века. СССР просто пережевывал людей. И пока не будет расследовано убийство каждого человека, уничтоженного тоталитарной машиной, пока СССР, и РФ, как его преемница, не будут объявлены странами кровавой диктатуры, а коммунизм не будет приравнен к фашизму, советские люди будут убивать советских людей.

РФ ничего со времен СССР не изменилось. Ни отношение к людям, ни призрение к людям, ни использование людей, а русский "авось" это уже просто генный код русского-советского человека. И когда мне говорят про "РФ — страна технологий", я улыбаюсь. Это страна ржавого металлолома, который она юзает со времен СССР. Это "лада-калина" со сгнившими еще при сборке полами, и "патриот" с оторванной ручкой, после первого открытия.

И вот когда жители Украины, Луганской и Донецкой областей и постсовок на всей территории страны, смачно пускает слюни, мечтательно описывая РФ, как страну роботов и нано-технологий, я тоже улыбаюсь.

Перед войной, да, что там перед войной, все время моей жизни в Луганской области, я слышала про чудеса России: кремлевская таблетка от всего, нано-голограммы от всего, СВЧ – луч от всего и по всем, лопух от всего, нано-бады от всего, лучшие в мире врачи с лучшим в мире советским образованием.

Жители Украины с постсоветским мышлением, зависимые от "добрый царь — крепкий хозяйственник", вкушали телевизионный российский продукт, где "россия — богатая страна с нано технологиями", ну, и еще чуть-чуть с честными чиновниками, милицией с народом, всех расстреливающая и всех сажающая, во имя справедливости. Вкушали и верили, что живут плохо, а на России все живут богато и хорошо. И вот одни, жители украинского пограничья, при помощи РФ и ее "туристов" построили себе ОРДЛО, мир чудес, где "назад в СССР", "как на России".

За 8 лет в ОРДЛынии закрыты 80% угольных предприятий, оккупированные районы потеряли 75% промышленного потенциала, 90% сельскохозяйственного потенциала, 65% ресурсного (имеется ввиду трудоспособное население). Первые годы оккупации в ОРДЛО жилось не плохо. И, казалось бы, выполнено то, о чем говорили двигатели ОРДЛынской "революции" — "ничего не поменяется, будет все, как раньше, даже лучше и в рублях".

Зарплаты в рублях, особенно ничего в жизни не поменялось, а наоборот, стало лучше из-за получения еще и украинской пенсии и соцвыплат, бабы начали активно рожать, чтобы получать материнский капитал на России и выплаты по рождению в Украине. Если рождался ребенок с ограниченными физическими возможностями, в ОРДЛО это "джек-пот", потому что пенсия в рублях и пенсия в гривнах, гуманитарка, выплаты на ребенка в рублях и выплаты в гривнах, можно не работать, а рожать еще и еще. Матери-одиночки и дети без пап сейчас составляют 90% от всех рожденных в ОРДЛО за время оккупации.

А потом, что-то пошло не так. Стали закрываться заводы и шахты. Но, до закрытия на заводах и шахтах начали происходить аварии. Много. Со смертями. Обвалы и пожары. ОРДЛынцы начали роптать, мол, при Украине такого не было.

"Республиканцы" сразу же перевели стрелки на Украину — виновата, не вкладывала, не модернизировала, именно из-за этого Донбасс и захотел (варианты "хотелок": самостоятельности, особого статуса в Украине, быть с Россией).

5 лет ОРДЛынию пропагандисты удерживали нарративом "Москва не сразу строилась", обещая "вот-вот". Но, за все годы оккупации Москва так и не вложила в ОРДЛО ничего, кроме ихтамнетов и оружия. Шахты и заводы обанкротил Курченко и его осетинско-российская компания ВТС. Заводы, металлургия, шахты, промышленное и сельскохозяйственное производство в ОРДЛО стало останавливаться. Нет строек. Нет новых комбайнов. Нет новых полей. Нет новых шахт и даже новых лав. Все, что могло работать без ремонта, доработало свой срок и умерло. Чаще всего, погребя под руинами пару-тройку работяг.

Жители ОРДЛО были на 100% уверены, что Россия оккупировав их вложит сюда миллионы с сделает из ОРДЛО а-ля Москва, а-ля Турция-Египет, а-ля Катар, а-ля США, пиндосам на зло, чтобы гордится, чтобы укропов утереть, чтобы… Сняты рельсы, в городах больше не звенят троллейбусы и трамваи, маршрутки прогнившие и распадаются на ходу, жуткая антисанитария в подъездах, не работающие лифты, работающие, часто обрываются, унося с собой доверчивых строителей "республик".

По–сути, ОРДЛО это гетто, Гулаг, где советские граждане убивают советских граждан, где русскоговорящие жители убивают русскоговорящих жителей. Осталось только ввести "трудовую повинность" и вывозить ОРДЛынцев на "стройки века" на Россию. Хотя, добровольно-принудительная трудовая миграция здесь уже идет полным ходом. Жители Донбасса построили для себя гетто, славя СССР и РФ и не задумываясь о том, как в СССР "солдат не жалеть — бабы еще нарожают".

За годы оккупации в ОРДЛО не только ничего не построено тем, кого там ждали и кому там верили критическим большинством, но и уничтожено то, что еще могло работать. И вот каждый раз, как представляется возможность, я спрашиваю у "народа Донбасса" — а с чего вы взяли, что РФ богатая, что она будет вкладывать в Донбасс деньги, строить здесь и что-то развивать, почему вы решили, что Путин будет заботиться о вас и делать вас счастливыми, если он не заботится о гражданах своей страны? Вы хотели быть чуть-чуть выше россиян? Чуть-чуть нужнее россиян? Где вы видели, кроме Москвы, ну, и чуть-чуть областных центров на России цивилизацию и развитие? Молчат! В их голове "доярка из хацапетовки", которая из гноярки в любимые женщины олигарха, "менты с разбитыми фонарями" и прочие чудеса кино-индустрии.

На самом деле, ОРДЛО сейчас один в один РФ. Сбылась мечта идиота! Ведь в ОРДЛО разрушены дороги, коррупция, нет специалистов даже в рамках поставить больному укол, останавливаются заводы и закрываются предприятия, идет отжим недвижимости, тысячами гибнут люди, от голода, от вируса, отсутствия медицины. ОРДЛО, как в свое время СССР, и как сама РФ, хоронит ОРДЛынцев под осколками их же веры и их же мечты. Вот только осколки не виртуальные.

В ОРДЛО колоссальные травматизм и смертность на производствах. В ОРДЛО разрушена инфраструктура и ЖКХ доживает последние дни. И вот здесь ОРДЛынцы могут смело сказать — "у нас все, как на России". Власти РФ официально предупредили население о критическом износе инфраструктуры коммунальных сетей.

"Инфраструктура ЖКХ в России изношена в среднем на 60%, а в некоторых регионах более чем на 70%, по отдельным видам, например, канализации – в отдельных случаях на 80%" заявил в среду первый зампред комитета СФ по федеративному устройству Андрей Шевченко. При этом, по данным Минстроя на 2019 год в стране 49,4 тысячи км ветхих тепломагистралей и 328,1 тысячи км ветхих водопроводов из 900 тысяч км сетей доставшихся от Советского Союза.

На то, чтобы провести модернизацию, уже сейчас требуется не менее 4 триллионов рублей. Для сравнения длина экватора составляет 40 075 км. Таким образом, общая протяженность изношенных сетей составляет более 9 экваторов планеты Земля.

Число погибших при аварии в коллекторе под Таганрогом в Ростовской области увеличилось до 11. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что причиной ЧП на очистных сооружениях, в результате которого погибли рабочие, стало несоблюдение техники безопасности.

ЧП произошло 21 мая 2021 года в поселке Дмитриадовка Неклиновского района. По факту аварии прокуратура Ростовской области организовала проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

В принципе, эти дне новости настолько прекрасны и самодостаточны, что больше и добавить нечего. Россиян пожирает разрушенное ЖКХ, которое РФ не смогла модернизировать со времен СССРии. То же происходит и в ОРДЛО. То же произойдет в любом месте, куда дотянутся руки этих кровавых диктаторов, советского образца "авось" и "все крадут и я краду". Ну, не может, не может советский человек не красть, не убивать, не уничтожать. Не может, так как это сущность советского и русского мира.

А бабы еще нарожают, и в ОРДлынии, и на России. И не важно, будет ли над роддомом крыша и будет ли в роддоме вода, ведь "наши бабки в поле рожали и ничего", это еще одна сущность советского и русского человека. Деградация! Эти люди априори не хотят смотреть в будущее. Им выгоднее жить в прошлом. В лопух для попы, в один стакан на всех, гудрон вместо жвачки, блат, очереди, доносы, чтобы урвать, чтобы хоть в чем-то выше других, чтобы хоть что-то за счет других.

Молоти, молот, коси, серп — бабы еще нарожают.

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