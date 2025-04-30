АЗК UKRNAFTA в селе Новый Быков в Черниговской области заработала в обновленном формате

Заправка была повреждена в результате вражеских обстрелов и прекратила работу 27 февраля 2022 года. Во время оккупации захватчики обустроили на территории АЗК блокпост, вырыли траншеи и построили блиндажи.

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После освобождения села 30 марта 2022 года UKRNAFTA постепенно начала восстанавливать присутствие в регионе. В декабре 2023 года АЗК начала работать во временном формате.

С тех пор были проведены ремонтные работы – заменены поврежденные элементы, а операторская начала работать в обновленном формате современного минимаркета.

Сегодня клиенты UKRNAFTA могут не только заправить топливо европейского качества, но и купить товары и еду в дорогу или выпить кофе. Для владельцев дизельных автомобилей доступна услуга заправки AdBlue. Также на территории АЗК можно воспользоваться услугой подкачки шин.

Возобновление работы АЗК – это еще один шаг к восстановлению жизни на освобожденных территориях.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.

Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 544 заправки (461 собственную и 83 в управлении) на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5. В управлении государственной компании находятся также АЗК сети Glusco.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Снаб". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 2,5 млрд грн.