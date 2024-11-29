АЗК UKRNAFTA в честь черной пятницы установили единую цену на бензин и дизель: сколько продлится акция

UKRNAFTA подготовила приятный сюрприз для всех, кто этого уикенда планирует хорошенько проехаться по городу!

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С пятницы 29 ноября по воскресенье, 1 декабря включительно, на наших автозаправочных комплексах единственная цена!

- бензины и дизельное топливо - 49,94 грн/литр

- LPG – 32,94 грн/литр.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.

Добывает нефть и газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 545 заправок на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5. В управлении государственной компании находятся также АЗК сети Glusco.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО Укрнафта-Постач.

Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 сумма благотворительной помощи составила более 1,5 млрд грн.