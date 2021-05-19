Автор учебника со ссылкой на порносайт отреагировал на скандал в сетях

Автор учебника украинского языка для 10 класса, который оказался в эпицентре настоящего секс-скандала, Александр Авраменко отреагировал на инцидент. Языковед назвал ситуацию досадным недоразумением и уже предпринял законные меры.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Автор отметил, что издательство "Грамота", выпустившее учебник, еще два дня назад обратила внимание Киберполиции на "странный баг" ссылки.

"Но воз и ныне там. Государственная бюрократическая машина спит... Обещают рассмотреть наше письмо в течение 10 дней... Сегодня обратились в департамент быстрого реагирования", – указал языковед.

Авраменко добавил, что непристойная ситуация возникла из-за того, что в сентябре 2020 сайт Новомиргородского района сменили на порносайт. Новоиспеченный интернет-ресурс для взрослых оставил себе название бывшего сайта Новомиргорода.

Отметим, что тираж учебника Авраменко датируется 2018 годом. Ссылка, которая переводит на ресурс "18+", приводится не только в печатной, но и электронной версии учебника.

"Надеемся, государственные органы защитят учеников и всю образовательную общество, заблокировав сайт разврата", – заключил филолог.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, директор одной из школ во Львовской области устроила "модный приговор" ученикам и регулярно унижала достоинство детей. В результате скандал вышел за пределы учебного учреждения, и педагог предстала перед судом за систематический буллинг.