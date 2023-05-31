Колишня читачка, яка проживає в Москві написала захлинаючись обуренням. Жінка побачила мій черговий допис українською в автоматичному перекладі Facebook, і замість "вироджена нація", прочитала "нация уродов". Москвичка не тямила себе від гніву: "Як ви так могли, адже завжди вважала вас інтелігентною письменницею, а тут таке… Як посміли всіх росіян під одну гребінку?" Далі пішло гучне: "Відписуюсь! Блокую! Розчарована!"

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Насправді, автоматичний перекладач ще той тлумач, але в цьому випадку мені хотілося потиснути йому руку. Він виявився прицільно точним. Я б не насмілилася написати так влучно, а він висловився без зазіхань. Достеменно.

Якщо бути чесною, то мені начхати на їхнє розчарування. От моє розчарування – велетенське. Воно просто до зірок. Вночі донька з кожним вибухом підстрибувала в ліжечку й благала: "Мамо, закрий мені вушка!" Я тримала обома руками її голівку й молилася всім святим. Сімнадцяту ніч поспіль ви нас обстрілюєте з усього, до чого лише можете дотягнутися. За цей період у сотні дітей почався енурез. Подруга вчора побігла в школу в першу секунду тривоги, а коли виводила дитину, (минуло рівно п’ять хвилин) в небі вже летіли ракети. На власні очі бачили, як ті розривалися на десятки шматків, а її донька, учениця другого класу, припала до землі й кликала Господа Бога. І хто ви після цього? Обрані? Великі та могутні? Праведники? Сміливці?

Колись ще ваш Тургенєв написав чорним по білому: "Росіянин є найбільшим і найнахабнішим брехлом в усьому світі". Булгаков підтвердив: "Не народ, а скотина, хамлюга, дика орда душогубів та злочинців". Федір Достоєвський був з ними солідарним: "Нація, яка блукає Європою та шукає, що можна зламати та знищити лише заради власної розваги".

Між іншим, цитати написано російською на російських сайтах. Це не моя вигадка, домисел чи бажання принизити. Це думка російських авторів, лідерів думок про своє власне населення.