"Автомагистраль-Юг" завершает 2 развязки и мост на главной трассе "Большой стройки"

На Днепропетровщине по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в рамках возведения автотрассы Н-31 компания "Автомагистраль-Юг" завершает строительство двух двухуровневых транспортных развязок европейского уровня и моста через канал Днепр - Донбасс.

Об этом сообщает пресс-служба программы "Большая стройка". Первая развязка протяженностью 75 км и шириной 10,7 м находится в Петриковском районе. Она соединит трассу Н-31 с дорогой Петриковка-Шульговка. Рабочие уже завершили устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия. Сейчас бригады устанавливают барьерное ограждение. На очереди нанесения дорожной разметки и окрашивания искусственного сооружения.

Вторая транспортная развязка протяженностью находится в Царичанском районе вблизи села Проточи над дорогой Каменское-Жемчужное. Сейчас специалисты устраивают крепления конусов и системы водоотведения. В ближайшее время начнется монтаж перил и барьерного ограждения и устройство двух слоев асфальтобетона на 45-метровой сооружении.

Кроме этого, в рамках "Большой стройки" Владимира Зеленского здесь построили стометровый мост через канал Днепр-Донбасс. Эта переправа соединит уже готовый участок автотрассы с 30-километровым отрезком, который планируется проложить до границы Днепропетровской области. Сейчас там устраивают ограждения. В ближайшие дни планируют начать прокладку 2 слоев асфальтобетонного покрытия.

Строительство автодороги Н-31 Днепр - Решетиловка сейчас является главным инфраструктурным объектом государства, который строится с "нуля". В этом году компания "Автомагистраль-Юг" начнет строительство следующих 30 км автодороги к границе с Полтавской областью для обеспечения комфортного и скоростного передвижения автотранспорта с Днепропетровщины в Киев.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений