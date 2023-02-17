'Авто с пометкой 'Пресса' регулярно обстреливают': Сергей Томиленко рассказал в интервью МФЖ о годе работы в условиях войны

Накануне первой годовщины полномасштабного российского вторжения глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко рассказал Международной федерации журналистов о годе непрерывной работы, поддержке журналистов и вызовах, которые он видит для медиасферы. Глава НСЖУ отметил решающую роль Центров журналистской солидарности в помощи работникам прессы в условиях войны.

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Об этом Сергей Томиленко рассказал в интервью Международной федерации журналистов. Он подчеркнул, что журналистам приходится работать в тяжелых условиях.

"По данным НСЖУ, за 11 месяцев войны российские военные убили по меньшей мере 47 сотрудников украинских и иностранных СМИ (судьба еще нескольких из них остается неизвестной). По меньшей мере восемь из них были убиты во время выполнения профессиональных обязанностей. Автомобили с отметкой "Пресса" регулярно обстреливают, что свидетельствует о том, что делается это намеренно. На оккупированных территориях журналистов, а в некоторых случаях и их родственников, незаконно арестовывают и подвергают пыткам... В результате ограблений и вражеских обстрелов разрушается имущество редакций, многие журналисты стали вынужденными переселенцами и беженцами", – рассказал Томиленко.

Критически отражаются на работе СМИ и отключения электроэнергии. Большинство медиакомпаний не могут позволить себе приобретение и обслуживание генераторов, поэтому журналистам приходится работать ночью (когда возобновляется электроснабжение), ездить по городу в поисках участков с электричеством, работать в "центрах несокрушимости".

"В такой ситуации одним из оптимальных вариантов является организация рабочих мест на базе Центров солидарности журналистов (ЦСЖ), созданных Международной федерацией журналистов (МФЖ) благодаря партнерству с ЮНЕСКО и управляемых НСЖУ. Каждый журналист, блогер или фрилансер может посетить наши центры и получить доступ к электроэнергии и связи бесплатно. Такая помощь местным СМИ весьма ощутима и ценна", – сказал Томиленко.

ЦЖС оказывают организационную, техническую, материальную, психологическую и юридическую помощь журналистам, в той или иной степени пострадавшим от войны.

Кроме того, украинских и международных журналистов, нуждающихся в средствах защиты, ЦЖС обеспечивают бронежилетами, шлемами и тактическими аптечками с надписью "Пресса".

Вместе с международными партнерами ЦЖС помогают небольшим местным редакциям удержаться на плаву, оказывая временную финансовую поддержку для оплаты труда персонала или приобретения нового оборудования.

Центры консультируют журналистов по вопросам выезда с оккупированных территорий, организуют временное перемещение за границу, проводят тренинги и другие образовательные мероприятия, чтобы помочь журналистам в их работе.

Глава НСЖУ подчеркнул, что ЦСЖ играют решающую роль в обеспечении условий для того, чтобы местные и международные СМИ могли освещать конфликт, а также предоставляют средства для дальнейшей поддержки украинских журналистов.

Сергей Томиленко поблагодарил МФЖ и ЕФЖ за постоянный интерес к проблемам, с которыми сталкиваются украинские журналисты и медиа, а также за неутомимую поддержку, оказываемую международным и европейским журналистским сообществом.