Авиакомпания 'Украинские вертолеты' передала в шесть подразделений ВСУ помощь на 6,5 млн грн

Авиакомпания "Украинские вертолеты" передала очередную масштабную партию военной помощи шести подразделениям ВСУ, защищающим нашу страну на передовой. В общей сложности компания передала военную помощь на сумму около 6,5 миллиона гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В частности, военные получили:

45 дневных и ночных дронов;

5 зарядных станций;

3 комплекта мобильных систем создания электромагнитных помех;

1 РЭБ;

4 прибора ночного видения;

1 Инверторный генератор.

Отмечается, что именно таким был запрос от шести подразделений Вооруженных сил Украины. Это военное оборудование поможет военным более эффективно противодействовать врагу и в день, и ночью, быть энергонезависимыми, подчеркнули в авиакомпании.

В пресс-службе сообщили, что представители воинских частей посетили офис авиакомпании. Председатель совета директоров "Украинских вертолетов" Владимир Ткаченко лично вручил военнослужащим наборы технических средств. В свою очередь, от защитников он получил почетные флаги, шевроны и слова благодарности.

Владимир Ткаченко подчеркнул, что авиакомпания работает в тылу благодаря тому, что у Украины есть защитники на передовой.

"Мы можем здесь быть только потому, что там есть кому за нас заступиться. Поэтому мы считаем, что каждый бизнес должен делать всегда больше. И мы это делаем. Если наши защитники делают невероятное, то и мы должны доставать для них все, что нужно. Мы закупаем и передаем все то, что просят разные подразделения Сил обороны Украины. Потому что мы не остановимся пока каждый кусок украинской земли не будет уволен. Помогали, помогаем и помогаем. Знаем, благодаря кому и почему у Украины есть субъектность. Берем ответственность за будущие результаты на себя и делаем возможное и сверхвозможное все вместе. И именно в таком режиме работали, работаем и продолжим работать дальше", — сказал Ткаченко.

В компании "Украинских вертолетов" рассказали, что поддерживают семьи погибших Героев и оказывают благотворительную адресную помощь ветеранам.

На сегодняшний день 66 сотрудников авиакомпании защищают Украину в рядах Сил обороны. Один из них, Алексей Ткач, посетил коллег забрать важную помощь. Он командир подразделения и компания поддерживает его часть на неизменной базе.

"Знать, что ты раньше работал в компании, которая помогает войску, есть коллеги, которым не все равно — это ценно, это мотивирует. Мы видим, что наши потребности, которые возникают, есть кому закрыть, что мы не сами. Только общими силами, только объединившись, мы сможем победить", - сказал Алексей Ткач.

Кроме помощи военным частям, "Украинские вертолеты" озабочены судьбами детей и семей погибших Героев. Авиакомпания занимается семьями погибших сотрудников – на это выделено 34,8 млн грн. Семьям выплачивается единовременная материальная помощь в размере почти 5 млн гривен, а каждому несовершеннолетнему ребенку ежемесячно - 100 тысяч гривен к их 18-летию.

Авиакомпания взяла под финансовую опеку 18 детей-сирот погибших Героев, потерявших обоих родителей. Ежемесячно на каждого такого ребенка выделяется 10 000 гривен. В общей сложности, в месяц на нужды этих детей уходит около 200 тысяч гривен. И за полгода компания выделила на эту благородную миссию – 12,4 млн грн.

Эти дети должны чувствовать поддержку и заботу. Весь социально-ответственный бизнес должен сплотиться и обеспечить детей погибших всем необходимым. Улыбки на их лице и свободное будущее – это то, за что мы боремся. Поэтому проект по созданию "Благотворительной платформы белого бизнеса "Детям Героев" наше следующее крупное событие", – отметил в комментарии Председатель совета директоров Владимир Ткаченко.

За время полномасштабного вторжения авиакомпания передала помощи более чем на 228 млн грн, из них военным – на 167 млн грн. Это были квадрокоптеры, пикапы, квадроциклы, оптические прицелы, очки ночного видения, РЭБы, бронежилеты, шлемы и другое оборудование.

В авиакомпании подчеркнули, что "Украинские вертолеты" и дальше будут помогать военным подразделениям Вооруженных сил Украины, ветеранам и детям Героев. Важность поддержки войска на третьем году полномасштабного противостояния растет, подчеркнули в компании, подчеркнув, что это приоритет деятельности.