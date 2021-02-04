Авария в Энергодаре стала результатом просчетов правительства и НКРЭКУ, – Саква

Долгое время генерирующие компании из-за искусственных ограничений правительства и НКРЭКУ работали в убыток, что сказалось на их способности покупать топливо и вовремя проводить капитальные ремонты оборудования.

Об этом заявил первый заместитель председателя Всеукраинской энергетической ассамблеи Юрий Саква в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, сейчас тепловая генерация оказалась в сложных условиях, когда установлено множество ограничений.

"Средств не хватает не только на то, чтобы купить уголь и восстановить склады, но и отремонтировать оборудование. И оборудование начинает выходить из строя", – отметил Саква.

Авария на подстанции запорожского облэнерго, которая спровоцировала отключение Запорожской ТЭС, по его словам, стала уже очередным сигналом критического состояния энергетической инфраструктуры.

"Энергетика не может работать в убыточном режиме, без средств. Надо восстановить систему нормальных бизнес-отношений. Устранить с рынка все недостатки, которые известны. Сейчас рынок электрической энергии работает в ручном режиме – это и стало причиной того, что сейчас в Запорожье и других станциях", – добавил эксперт.

По его словам, НКРЭКУ должна немедленно ликвидировать финансовые перекосы на рынке и сбалансировать финансовое состояние отрасли, иначе аварии вроде остановки энергоблока Славянской ТЭС, пожары на Змиевской ТЭС и отключение Запорожской ТЭС могут повториться на других объектах критической инфраструктуры.

Напомним, 3 февраля из-за замыкания на трансформаторе подстанции "Луч" Запорожьеоблэнерго, сработала система аварийной защиты Запорожской ТЭС. Станция была отключена от сети, что привело к краткосрочному прекращению электроснабжения города Энергодар и близлежащих населенных пунктов.

Усилиями энергетиков Запорожской ТЭС, электроснабжение потребителей было восстановлено менее чем через час после инцидента на подстанции "Луч".