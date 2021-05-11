Аваков показал, как изменилась статистика ДТП в Украине после введения фотофиксации

Благодаря внедрению камер фотофиксации нарушений правил дорожного движения, только за первые полгода количество автомобильных аварий с пострадавшими в Украине уменьшилось втрое. Кроме того, существенно снизилось количество жертв ДТП.

Об этом во время форума "Украина 30. Безопасность страны" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. Он напомнил, что сейчас указанные камеры действуют в Киеве, Киевской, Львовской и Николаевской областях (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Эффект внедрения системы очевиден – за полгода на 48 участках дорог, где установлены камеры, количество ДТП с пострадавшими уменьшилось втрое. Уже в этом году количество ДТП с погибшими и травмированными снизилось на 12%, количество погибших – на 17%, травмированных – почти на 15%. Задача на 2021 год – установка еще более 200 таких комплексов по стране", – сказал глава МВД.

Аваков также отметил, что основная цель действия камер фотофиксации на дорогах – это не количество выписанных штрафов, а сохранение человеческих жизней и здоровья. Кроме того, по его словам, крайне важно воспитать у водителей самодисциплину. Ведь, по статистике, 40% ДТП происходят из-за превышения скоростного режима.

Также министр анонсировал отказ полиции от отправки нарушителям ПДД постановлений о штрафах в случае их уплаты на месте. Среди водителей эти документы называют "письмами счастья".

"До 90% оплаты штрафов происходит до того, как водитель по почте получит постановление об оформлении штрафа. Поэтому мы в ближайшее время изменим процедуру оформления нарушений ПДД и откажемся от рассылки этих "писем счастья", что позволит сэкономить примерно 6 млн грн государственных средств в месяц", – пообещал Аваков.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно официальным данным патрульной полиции, в Украине с 1 января по 31 декабря 2020 года случилось 168 107 ДТП, в которых погиб 3541 человек.

При этом 4522 ДТП были совершены в состоянии алкогольного опьянения и стали причиной гибели 103 человек и травмирования еще 1554.