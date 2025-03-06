'Аудитория была поражена': шведским журналистам показали фильм о прифронтовой печати в Украине

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) вечером 5 марта презентовал на конгрессе Шведского союза журналистов фильм "На грани", рассказывающий о функционировании местной прессы в прифронтовых регионах Украины. Зрителями проекта, который показывали в 23:00 по киевскому времени, стали 100 делегатов.

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Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в своем facebook.

"Для меня было настоящей честью представить фильм о невероятном Василии Мирошнике и рассказать о героической работе всей украинской фронтовой прессы. Несмотря на позднее время (шведские коллеги чрезвычайно увлеченно обсуждали текущие вопросы своей деятельности до поздней ночи), аудитория была поражена историей украинского редактора, который еженедельно преодолевает 400 километров по прифронтовым дорогам, чтобы доставить газету читателям", – отметил Сергей Томиленко.

По его словам, этот показ стал символом глубокого уважения к мужеству и преданности профессии всех украинских журналистов и редакторов фронтовых медиа.

"Безгранично благодарен президенту Шведского союза Ульрике Хюллерт за искренность и теплый прием. Эта солидарность неоценима для нас! Журналисты – важны! И наша фронтовая пресса – это не просто источник информации, это символ непокоренной Украины!", – написал глава в НСЖУ.