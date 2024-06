ATLAS UNITED 2024: организаторы рассказали, каким будет фестиваль

2015 год стал знаковым для фестивальной культуры Украины, ведь именно тогда состоялся первый Atlas Weekend. Со временем локальный фестиваль перерос в событие международного масштаба, где выступали мировые звезды: The Prodigy, Nothing But Thieves, Том Оделл, Black Eyed Peas, Лиам Галлахер и многие другие.

Однако пандемия COVID-19, а два года спустя полномасштабное вторжение внесли коррективы. Перенос фестиваля, отмена, неопределенность, потеря средств. Казалось, что следующее масштабное событие организаторов Atlas Weekend мы увидим не раньше нашей победы. Но в 2024 году, несмотря на все сложности, фестиваль возвращается: в обновленном формате и под новым названием ATLAS UNITED 2024. О возвращении феста даже написали международные медиа NME и Consequence of Sound.

ATLAS UNITED состоится 12-14 июля на территории ТРЦ "Блокбастер" в Киеве. В лайнапе сейчас преимущественно украинские группы и исполнители, однако посетителей будут ждать и зарубежные артисты. Билеты уже можно приобрести в приложении monobank – 15% от каждого передадут на сбор для закупки дронов, который фестиваль проводит совместно с платформой UNITED24.

Мы пообщались с Дмитрием Сидоренко, основателем и соорганизатором Atlas Weekend, о вызовах и проблемах в организации нынешнего фестиваля и узнали о приоритетах организаторов, безопасности мероприятия, а также что будет с билетами на несостоявшийся фестиваль 2022 года и многое другое.

Как решили вернуться к организации Atlas Weekend

– Первые два года войны мы не могли даже думать о фестивале, потому что в первую очередь заботились о безопасности. Пренебрегать этим недопустимо. Даже в прошлом году, когда мы делали "Донатный Исходящий" вместе с ТРЦ Gulliver, мы ответственно отнеслись к эвакуации на случай воздушной тревоги: рядом были и паркинг ТРЦ, и станция метро "Дворец Спорта". Мы понимали, что если собираем несколько тысяч человек, то обязаны обеспечить им безопасность и в случае тревоги сразу останавливаем событие и реагируем соответствующим образом. Это было полностью благотворительное событие. Тогда мы собрали около 4,5 млн гривен на медицинское оборудование.

Сейчас благодаря ТРЦ "Блокбастер" мы можем организовать фестиваль. Они открыли для нас наибольшее укрытие Украины, которое сертифицировали вместе с ГСЧС: больше месяца мы просчитывали с помощью сертифицированного программного обеспечения все пути и сроки эвакуации. На самом деле это укрытие может вместить колоссальное количество людей – в разы больше, чем мы собираем, но для нас быстрая эвакуация – это принципиальный момент.

Когда мы убедились, что событие проводить безопасно, начали работать над другими важными аспектами: бесплатный вход для людей с инвалидностью, благотворительная составляющая фестиваля, которая включает большой сбор на ВСУ и важные гуманитарные нужды.

О благотворительности

– В этом году мы готовим событие совместно с UNITED24 и будет проходить оно под названием ATLAS UNITED 2024. Наша цель – всех объединить. Многие разные компании, бизнесы, партнеры приобщаются, чтобы достичь большой амбициозной цели – минимум 100 миллионов гривен на ВСУ. 15% каждого билета автоматически переводятся на этот сбор. Кроме того, мы будем задонать значительную часть прибыли фестиваля.

Следующий месяц 50% ресурса нашего маркетинг-отдела тратится на то, чтобы продать билеты. А остальные 50% – на то, чтобы качать сбор. Мы делаем его вместе с нашими партнерами, среди которых monobank, UNITED24, WhiteBIT, "Аврора", Uklon. Есть мечта с тремя звездочками – вместе с monobank побить их рекорд, который они установили 24 февраля, и собрать 400–500 миллионов.

23 мая Владимир Зеленский презентовал новых роботов, и мы присоединяемся к этому собранию. Они разных типов: для разминирования, штурмовые, эвакуационные – и все они спасают жизнь нашим военным. Вторая часть сбора будет направлена на дроны, которые всегда нужны и которых не хватает. Это будут как FPV, так и дроны-камикадзе.

Впервые в истории у нас состоялся запуск продаж билетов внутри приложения monobank – они продаются только там. В этот раз у нас нет ни сервисного сбора, ни стандартной комиссии билетного оператора. А 15% из каждого билета автоматически уходит на сбор.

Как развлекаться во время войны

– Часть людей мы не убедим, что это нормально – устраивать культурные события в благотворительных целях. Кто-то может не отдавать себе отчет, что это не развлечения ради развлечений. Кто потерял жилье, близких, родных, поэтому они могут быть критически настроены и имеют на это право. Это совершенно нормально, мы принимаем их позицию.

Но все же хочется, чтобы мы являлись инструментом психологической разрядки. Новости неутешительны, война с нами надолго, и она полностью поглотила наше общество. Поэтому такие события с большим благотворительным акцентом должны быть. Это не об эскапизме или развлечениях, это о помощи стране и войску, культуре, единении и взаимоподдержке – они позволяют нам идти дальше.

Об этом должен думать любой промоутер или организатор. Все, что мы делаем, возможно, сейчас только благодаря военным, ГСЧС, врачам, волонтерам и другим, кто приносит пользу обществу.

Каких украинских артистов стоит ожидать

– Мы попытались собрать всех топовых артистов, которые сейчас в Украине и у кого нет других концертов или событий в это время. Будут "Бумбокс", Артем Пивоваров, "Жадан і Собаки", "Без обмежень", Verka Serduchka & BAND со специальной украиноязычной программой и кучей сюрпризов, Курган & Agregat , LATEXFAUNA, "Друга ріка", ONUKA, "Підпільний стендап" и много других. На двух бесплатных сценах в ТРЦ и на Shelter Stage каждый день будут интересны коллаборации, например, с такими проектами и командами, как kontrabass, "Леся Квартиринка", FUSION, Porichka, artиллерия, A Concert и другими.

Возвращение зарубежных исполнителей на Atlas

– Мы смогли подтвердить крупного зарубежного хедлайнера, которого объявим со дня на день. Для нас это большая честь, что такие легендарные музыканты бескомпромиссно поддерживают нашу страну и согласились выступить на нашем фестивале. Это будет крупнейший зарубежный артист, публично выступающий в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Это будет эпическое и незабываемое выступление еще и тем, что наш хедлайнер сыграет в сопровождении большого оркестра и хора. Уникальная программа, над которой работали специально для ATLAS UNITED 2024 года. О том, как она создавалась, мы потом расскажем больше. На фестивале будут в частности литовцы Beissoul & Einius, неоднократно игравшие на нашем фестивале и очень поддерживающие Украину, а также японская группа heavenphetamine.