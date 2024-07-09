'АТБ' выделил 20 млн грн для больницы 'Охматдет' и пострадавших после ракетного удара РФ

Многолетний лидер отечественного ритейла уже много раз доказывал, что он является патриотическим и социально ориентированным бизнесом. Особую актуальность это приобрело в сверхсложные времена военных испытаний, которые выпали на долю украинского народа.

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Вчера владельцы компании оперативно приняли решение выделить 20 миллионов гривен для оказания помощи пострадавшим в результате коварной ракетной атаки на, пожалуй, самую известную украинскую детскую больницу — "Охматдет". Напомним, что ракета попала в корпус медицинского учреждения, расположенного в Киеве. В тот момент в больнице продолжалась сложная операция – медики боролись за жизнь малыша. К сожалению, из-за атаки не обошлось без жертв и пострадавших.

Выделенные "АТБ" средства безотлагательно направят на спасение раненых детей, их родителей, медицинского персонала, а также закупку оборудования для восстановления разрушенного врагом корпуса медицинского учреждения.

Этот благотворительный вклад "АТБ", безусловно, станет хорошим примером для представителей ответственного отечественного бизнеса, будет способствовать объединению общества вокруг важнейших вопросов сегодняшнего дня. Таких примеров за более чем 30 лет работы "АТБ" уже немало.

Напомним, что, перейдя в первый день войны на особый режим работы, компания стала не только форпостом продовольственной безопасности страны, но и надежной точной опорой для украинских защитников, медиков, спасателей, волонтеров, пострадавшего гражданского населения. Благодаря благотворительным проектам и инициативам "АТБ" наши военные получили более тысячи современных транспортных средств (пикапы, грузовики повышенной проходимости, автоцистерны, штабные авто и т.п.). Кроме того, для соответствующих подразделений ВСУ закупили и передали более тысячи современных дронов.

Важно, что АТБ объединяет бизнес и украинское общество вокруг священной миссии — приближение нашей победы.

Среди наглядных примеров таких социально значимых инициатив — закупка с партнерами и передача современного медицинского оборудования для Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова, одной из самых старых и самых знаковых отечественных больниц.

В этом году благодаря масштабному совместному проекту "АТБ", NTI Loyalty и при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) удалось открыть во Львове, который стал одним из мощных медицинских хабов страны, реабилитационное отделение европейского уровня для детей. Речь идет о первом в стране Национальном реабилитационном центре "Несокрушимые" в больнице Святого Николая Первого медобъединения Львова.

В целом сумма благотворительной помощи от АТБ с начала полномасштабного вторжения уже превышает 1,5 миллиарда гривен и продолжает стремительно расти.