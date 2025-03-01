Астропрогноз на 1 марта: как провести первый день весны

Первый день весны символизирует обновление, изменение и открытие новых возможностей. Это не просто переход в новый сезон, а время трансформации сознания и видения мира. Именно 1 марта стоит настроиться на положительные изменения, открыться к новым возможностям и научиться их замечать.

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Каким будет этот день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астрологиня и нумерология Исита Гая. Она рекомендует провести определенные ритуалы для улучшения самочувствия.

В первый день весны важно соблюдать баланс – что-то отдавать, а что-то получать. Вселенная может принести вам приятные сюрпризы и подарки, но в то же время важно быть щедрыми и открытыми для перемен.

Весна – это период обновления, пробуждения энергии и жизни. Чтобы провести ее как можно лучше, стоит с самого начала настроить себя на гармонию и позитив.

Вот несколько советов от Иситы Гаи:

соединитесь со своим сердцем – включите музыку, которая вам по душе, и окунитесь в ее звучание;

проведите практику осознанности – положите руки на сердце, закройте глаза и просто ощутите энергию вокруг. Посидите в тишине 10-15 минут, прислушиваясь к своим чувствам.

И главное – будьте открыты к переменам. Весна – время новых возможностей, поэтому будьте готовы принять все, что она приносит.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказание или нет.

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