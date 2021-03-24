Астролог назвала знак зодиака, для которого 2021 год станет очень удачным

Для большинства тех, кто рождены с 21 марта по 20 апреля, этот год будет успешным во многом.

В чем и как будет проявляться это везение почти у каждого Овна, в своем Instagram написала астролог Наталья Анисимова.

Рожденные с 20 марта по 13 апреля находятся под Венерой. Благодаря ей 2021 год будет наполнен романтикой и главной темой станут отношения. Такие Овны будут видеть во всем гармонию и красоту. Да и сами станут выглядеть лучше. Также важной на протяжении года будет тема финансов.

Те, кто появились на свет с 26 марта по 12 апреля, ощущают на себе влияние Сатурна. Эта планета в 2021 году будет подталкивать к стабильности и тому, чтобы все в жизни Овнов наконец устаканилось. Также нужно проявить амбиции, стать увереннее и взрослее.

Овнов, которые родились с 14 по 18 апреля, Плутон заставить вырабатывать психологическую устойчивость и приступить к изменению себя. В личных и трудовых отношениях возможны испытания. Но это даст возможность стать гораздо сильнее. Для этого придется бороться.

Тех, кто был рожден с 10 по 20 апреля, опекает Юпитер. Он даст оптимизм, толчок к развитию, появится желание добиваться нового в жизни, покорять вершины, путешествовать, получить новые знания и навыки.

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