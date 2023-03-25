Армия РФ сосредоточилась на наступлении на четырех направлениях: ВСУ отразили там более 50 атак

Российские оккупационные войска сосредоточились на наступлении на четырех направлениях. Вооруженные силы Украины отразили там более 50 вражеских атак.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Так, в течение суток российские оккупанты нанесли 1 ракетный и 23 авиационных удара, а также совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

В настоящее время противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Благодаря профессиональным и слаженным действиям, нашими защитниками было отбито более 50 атак противника по указанным направлениям", – отметили в Генштабе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела, признаков формирований наступательных группировок не обнаружено. На территории Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений вооруженных сил РФ. Также противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей. В течение суток враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Городище Черниговской области; Харьковка, Студенок, Искрисковщина, Ворожба, Белополье, Мирополье Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Красное, Волчанск, Вильча, Волоховка, Землянки, Амбарное, Колодезное Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Синьковка, Кременная, Белогоровка и Выемка. Враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов, в частности, Двухлетняя Харьковской области; Купянск, Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области, а также Выемка и Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении путинская армия продолжает штурмовые действия города Бахмут, удерживаемого нашими защитниками, а также в районе Предтечиного Донецкой области. Оккупанты осуществили обстрелы населенных пунктов Васюковка, Железнянское, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Константиновка, Дилиевка и Дружба.

На Авдеевском и Марьинском направлениях захватчики вели наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Тонечко, Первомайское, Марьинка Донецкой области. Удачи не имели. Однако многочисленные вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам, что рядом с линией столкновения, а именно: Авдеевка, Ласточкино, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Угледар, Большая Новоселка, Времовка, Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг продолжает вести оборону действия. Противник производит обстрелы населенных пунктов Гуляйполе, Железнодорожное, Луговское, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области; Берислав, Бургунка, Антоновка, Белозерка Херсонской области и Херсон.

Кроме того, российские оккупанты продолжают грабить население на временно занятой территории Херсонской области. В частности, в населенном пункте Красное Каховского района захватчики активно отбирают частные автомобили с прицепами и грузовики, которые загружают награбленное имущество местных жителей.

В то же время авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

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