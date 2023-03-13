Армия РФ наступает на пяти направлениях, применяет авиацию, ракеты и РСЗО – Генштаб

В течение текущих суток российские оккупационные войска пытались наступать на пяти направлениях. Речь идет о Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском.

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Также враг не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в строительстве Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на вечер 13 марта.

В течение текущих суток оккупанты нанесли 29 авиационных и 6 ракетных ударов. В частности, путинская армия ударила по профессионально-аграрному лицею населенного пункта Зноб-Новгородское Сумской области. В результате погиб один гражданский человек, еще 5 мирных граждан получили ранения. Также российские оккупанты ударили двумя ракетами по школе в Авдеевке Донецкой области, в результате чего погибла местная жительница. Кроме того, враг совершил более 10 обстрелов из РСЗО.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Россияне сохраняют военное присутствие вблизи границы Украины, при этом формирование наступательных группировок не выявлено.

В то же время оккупанты продолжают инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. За сутки захватчики обстреляли районы населенных пунктов Михальчина Слобода Черниговской области, Зноб-Новгородское, Бачевск, Стариковое и Шалыгино Сумской области и Стрелка, Глубокое, Лукьянцы, Гатище и Волчанск на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях путинская армия пытается прорвать оборону украинских защитников. В течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Гряниковки, Масютовки, Невского, Серебрянского лесничества, Белогоровки и Верхнекаменки. Также оккупанты совершили артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Гряниковка, Купянск и Крахмальное Харьковской области и Макеевка, Диброва и Белогоровка в Луганской области.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. Украинские защитники отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка, Часов Яр, Ивановское, продолжаются бои в Бахмуте. Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Бондарне, Васюковке, Дубово-Василовке, Бахмуту, Ивановскому, Белой Горе, Константиновке и Железному Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях оккупанты пытались наступать в направлении Каменкаи, Авдеевки, Северного, Первомайского и Марьинки. Удачи не было, однако вражеские обстрелы подверглись районам более 10 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Среди них – Каменка, Авдеевка, Красногоровка, Маринка, Георгиевка и Угледар Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Здесь обстрелы подверглись, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Каменское, Новоселка Запорожской области; Тамарино и Очаков Николаевской области, а также более 30 населенных пунктов Херсонской области. Среди них – Золотая Балка, Гавриловка, Берислав, Зеленовка, Благовещенское, Херсон и Днепровское.

В то же время, оккупанты продолжают нести тяжелые потери. В частности, на территории Беловодской районной больницы временно занятой территории Луганской области, на лечение привезли 150 наемников так называемой ППК "Вагнер".

Кроме того, во временно оккупированном городе Энергодар на Запорожской АЭС катастрофически растет дефицит профессиональных работников, которые могут обеспечить жизнедеятельность атомной электростанции. После того, как на АЭС российские оккупанты трудоустроили лиц без соответствующего образования и стажа, у российских представителей "Росатома" истек срок контракта. В то же время, в подписании нового или продлении действующего контракта им отказано. Все это может привести к непредсказуемым последствиям.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Напомним, российская армия после полномасштабного вторжения более года назад в Украину понесла многочисленные потери среди личного состава и военной техники. На 383-й день войны в ее рядах недосчитывают уже около 159 800 военнослужащих, ставших "двухсотыми".

Как сообщал OBOZREVATEL, на Бахмутском направлении пограничники и артиллеристы Сил обороны ликвидировали очередную партию захватчиков. На позициях, которые россияне только обустроили, были уничтожены сразу четыре оккупанта, а выживший начал грабить мертвых товарищей.

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