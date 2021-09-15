Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украине нужно избавиться от кириллицы и переходить на латиницу, а дети начиная с садика должны изучать английский язык.

"Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться кириллицы и перейти на латиницу. То, что касается языка, вы знаете мою позицию. Я за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязательным. Потому что, если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык — это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский должны знать все. Кто уже пожилые, сложно, то это одно дело, а, начиная с детского сада, в школах это должно быть".

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"На сербско-хорватском говорят вообще многие из южных славян. Сербы, хорваты, боснийцы, черногорцы. Македонцы, словаки и словенцы, в принципе, тоже, одна база, но там различия больше.

Так почему сербы — братушки, а хорваты — нет?

Есть еще две причины.

Во-первых, сербы — православные, а хорваты — католики.

А во-вторых , в Сербии — кирллица, в Хорватии — латиница

Если проследить письменность и религию, можно сделать совершенно однозначный вывод — из всех славянских народов мыжебратьями становятся только православные с кириллической письменностью.

Словения — католицизм, латиница

Словакия — католизицм латиница

Босния — славяне, мусульмане, латиница

Хорваитя — католицизм, латиница

Польша — католицизм, латиница

Чехия — католицизм, латиница

И:

Украина — православие, кириллица

Беларусь — православие, кириллица

Болгария — православие, кириллица

Черногория — православие, с 2009 попытка перехода на латиницу, но до сих пор по конституции и кириллица и латиница

Македония — православие, кириллица

Именно поэтому, к слову, многие из умных людей говорят, что следующей попыткой после Черногории будет Македония.

Совпадение этих двух факторов — православия и кириллицы — является гарантированным основанием для братской помощи. Там, где есть только один из этих факторов — мыжебратсва уже не существует. Про православную Румынию никто никогда не слышал, что они — мыжебратский народ.

Про кириллицу всё поняли даже в Казахстане. Который вообще не православный и не славянский.

Но опасность существования одной письменности с Империей там осознали ясно. И начали переходить на латиницу.

Лозунг „Армия. Мова. Вера“ удивительно четко коррелирует с этим распределением.

Но.

Если Украина уже наверняка хочет уйти из мыжебратских объятий, лозунг должен быть: „Армия. Мова. Католицизм. Латиница“

Два последних фактора — опционные. Но мова в условиях агрессивного соседа — это основополагающий базис. Это атомарный уровень самосознания нации.

А если Украина хочет как можно быстрее войти в Европу, в ней должны быть два ходовых языка. Украинский и английский. А для чиновников английский — в обязательном порядке. Чтобы любой инвестор мог без проблем общаться с чиновниками. Чтобы любой турист мог без проблем купить билет в метро".

А это Дед Ванга. Два года назад. Но. Есть различие. Бежали-бежали за реальностью, столкнулись с ней, побыли в реальном мире пару месяцев, а затем обогнали — и снова стали удаляться в мир каких-то своих иллюзий, только уже с противоположным знаком. От "посмотреть в глаза" до "перейти на латиницу".

Если такое предложение пишет журналист, то он пишет его только с одной целью — начать общественное обсуждение этой мысли.

Но когда это говорит секретарь РНБО, то тут уже хотелось бы экспертиз — Института Национальной памяти — Владимир Вятрович вот против, например, Минобразования, Минэкономики и пр. Шаги, этапы, сроки. Я вот, скажем считаю, что лучше латиница — но в стратегической перспективе. Это поэтапный процесс.

Если сейчас прочитать аргументы, которые выдвигались против мовы пять лет назад — сейчас они уже вообще из параллельного измерения. Мова стала неотъемлемой и органичной частью Украины. Возможно, после второй войны страна так же органично перейдет на латиницу. Чтобы совсем уже ничего общего. Всему свое время.

А то у меня ощущение, что, оседлав патриотическую волну, патриотический популизм будет расти сейчас Гималаями и Гиндукушами, и начнется рубилово сплеча. Латиница туда, суахили сюда. А хотелось бы все же взрослого разговора на эту тему.

А так-то в целом, согласен. По обеим пунктам. Прям даже ощущение, что это я говорил.

Ну, ведь дословно, да?

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