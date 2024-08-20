Армия алиментщиков: кто из известных родителей отказывался содержать своих детей

По новому закону о мобилизации неплательщика алиментов лишают отсрочки и могут мобилизовать. Несмотря на расхожее мнение, злостными алиментщиками являются не только родители с низким уровнем доходов, но и депутаты, звезды шоу-бизнеса и судьи. Чтобы не платить алименты, дорогой адвокат и нардеп Власенко обосновывал, что живет на 1100 грн в месяц. Шоумен Антон Мухарский уехал за границу во время войны как многодетный отец, хотя не платит алименты на своих детей. Судья ВАКС Галабала при зарплате в 200 000 грн через суд пытался уменьшить алименты до 1 грн в месяц.

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Около 200 тысяч должников по алиментам зафиксировано в Украине на начало декабря 2023 года. За неполных два года большой войны в Реестр добавилось около 12 тысяч новых должников. 91% должников по алиментам – это мужчины. Благодаря Реестру должников, у каждого желающего появилась возможность проверить любого человека на предмет задолженности. Вспомним самые громкие скандалы с известными в Украине родителями, которые отказывались содержать своих детей.

Народный депутат Сергей Власенко в 2014 году подал в суд кассационную жалобу, чтобы снизить размер алиментов на ребенка. Власенко предоставил в суд справку о том, что его зарплата якобы составляет 1147 гривен в месяц. При этом судебные издержки он также потребовал возложить на ответчика. Власенко известен как дорогой адвокат и один из ближайших соратников Юлии Тимошенко.

На экс-модели Окунской Власенко был женат с 2006 по 2008 год, у них есть общая дочь. О том, что Власенко якобы применял к ней силу во время супружеской жизни, Окунская заявляла еще в 2008 году, сразу после развода. Однако Сергей Власенко, на тот момент являвшийся народным депутатом, категорически опровергал эти заявления.

В 2011 году Наталья Окунская подала иск на Власенко об уплате алиментов: тогда женщина заявляла, что не получила от бывшего мужа ни копейки на воспитание общей дочери. Кроме этого, Окунская решала в суде вопрос о разделе общего имущества.

Власенко заблокировали возможность покидать пределы Киева, на что он ответил обвинениями властей в продолжении политических репрессий. В конце концов Сергей Власенко был вынужден выплатить алименты бывшей жене.

Телеведущий Антон Мухарский уехал за границу как многодетный отец, хотя многие годы до этого суды заставляли его выплачивать алименты бывшим женам на содержание несовершеннолетних детей. При этом в статье 23 ЗУ о мобилизационной подготовке предполагается, что отсрочка многодетным отцам предоставляется, если нет задолженности по алиментам.

Антон Мухарский имеет двоих детей от первой жены – дочь Софию, родившуюся в 1991 году, и Иванну, которая родилась в 2006-м. В том же 2006 году Антон разошелся с первой женой и вступил в брак с актрисой и телеведущей Снежаной Егоровой. Вместе пара была до 2015 года. За это время у них появилось трое детей – дочь Арина 2006 года рождения и сыновья Андрей и Иван – 2007-го и 2012-го соответственно.

В 2020 году стало известно, что Мухарский снова женился. Его избранницей стала Елизавета Бельская.

Печерский районный суд в 2018 году взыскал с заместителя министра Кабинета министров Украины времен Януковича Владимира Сиротина алименты в размере 20 000 грн, учитывая состояние плательщика, его частые путешествия за границу и доказанные взыскателем расходы плательщика алиментов. Регионал пытался доказать, что является очень бедным человеком, неспособным платить алименты своему ребенку.

В 2018 году нардеп-миллионер из фракции Ляшко попал в Реестр должников алиментов.

Речь идет о народном депутате от Радикальной партии Сергее Рыбалке, которого называли одним из спонсоров политсилы. На спонсирование парламентской партии у депутата денежные средства были. А вот на уплату алиментов ребенку не хватало.

Депутат Сергей Каплин, на тот момент член фракции БПП, также попал в Реестр должников по статье "Взыскание алиментов". Сумма, которую депутат не хотел платить своему ребенку, в реестрах не указана. Однако в Полтаве против депутата даже проводили митинги с требованием вернуть долги по алиментам.

Сбежавшего в страну-террористку депутата-коллаборанта из Николаева благодаря неуплате алиментов смогли лишить мандата. Во время заседания сессии Николаевского горсовета 31 депутат проголосовал за лишение мандата Максима Невенчанного, избранного от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Основанием стала неуплата Невенчанным алиментов, а не антиукраинская позиция.

Ведь существует только три законных основания, чтобы досрочно прекратить полномочия депутата: вступление в силу обвинительного приговора суда, по которому депутат приговорен к наказанию; по личному заявлению депутата местного совета о сложении депутатских полномочий и в связи с неуплатой алиментов на содержание ребенка, что привело к возникновению задолженности, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за 12 месяцев со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению. Именно третий пункт и стал основанием для лишения Невенчанного мандата – коллаборант не платил алименты более 12 лет.

Судья Высшего антикоррупционного суда с солидными доходами пытался через суд уменьшить сумму алиментов до… 1 грн в месяц! Речь идет о Маркияне Галабале, бывшем адвокате и представителе в судах фирм регионала Злочевского. В 2023 году был издан судебный приказ о взыскании алиментов на содержание сына судьи, сумма которых составляет 22 720 грн. Судья ВАКС Галабала решил обжаловать это решение и потребовал назначить ему уплату алиментов в сумме 1 гривня в месяц до достижения ребенком совершеннолетия. При этом зарплата судьи Галабалы, согласно декларации за 2023 год, составляла около 200 000 грн в месяц. И апелляционный и кассационный суды не удовлетворили требование Галабалы об уменьшении алиментов до 1 грн.