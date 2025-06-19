'Архивы – это память народа': интервью с представителями Государственной архивной службы в проекте Музея 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

18 июня в Музее истории города Киева состоялось публичное интервью с Анатолием Хромовым, Председателем Государственной архивной службы Украины и Татьяной Шевченко, первым заместителем Председателя Государственной архивной службы Украины. Встреча организована в рамках цикла интервью, которые проводит Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Тема беседы – "Зачем Украине единый архив войны и как его создать". Модерировала разговор Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM, член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Во время интервью речь шла о гарантиях сохранности документов в государственных архивах, а также о синергии общественных и частных организаций и государства в создании архива войны.

По словам специалистов, архивы – это память народа. И подобно человеческой памяти, она бывает частичной, ведь запомнить все – невозможно. Поэтому в архиве войны, создание которого сейчас активно обсуждается в обществе, должны храниться прежде всего документы, касающиеся переходного правосудия и свидетельств, которые могут использоваться в судах.

"Мы, как государственный орган, не можем полагаться только на инициативы общественного сектора. Это очень часто проектный подход, а потому неизвестно, что будет с этими документами, когда проекты закроются", – отмечает Анатолий Хромов.

Именно поэтому Государственная архивная служба предлагает различные формы взаимодействия с институтами, которые документируют историю войны. В частности – взять эти документы на хранение. Это особенно актуально в случае, если проект выполнил свою задачу и свернул деятельность.

"Архивы – это не просто титул и название. За архивами – большое законодательство, которое нормирует порядок и сроки хранения, ценность документов и экспертизу, которая ее определяет. Мы можем помочь пройти экспертизу, которая позволит этим документам получить статус, необходимый для дальнейшего длительного хранения", – говорит Татьяна Шевченко.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова также прилагает усилия к сохранению национальной памяти и хранит уже более 130 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

"На определенном этапе перед Музеем встал вопрос, что с этим массивом документов делать. Для нас была бы очень ценной возможность продолжать фиксировать истории и передавать их в архив. Главное условие – создание защищенной экосистемы, которая обеспечит надежное хранение", – подчеркнула Наталья Емченко.

Публичные интервью проходят в рамках цикла событий, направленных на сохранение памяти о войне. Сейчас в пространстве Музея "Голоса Мирных", расположенном в Музее истории города Киева, продолжается документационный проект "Дневники мирных: голоса тех, кто выжил, и тех, кто нет".

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